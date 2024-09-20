Двох російським військових заочно засудили до довічного ув'язнення за прицільний розстріл автомобіля з жителями Чернігівської області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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На Чернігівщині Військові РФ розстріляли авто з цивільними - що відомо

У березні 2022 року шестеро цивільних, серед яких троє неповнолітніх, намагались виїхати на автомобілі Renault Duster із села Рогощі Чернігівського району, яке було тимчасово окуповане російською армією.

Рухаючись по дорозі в напрямку села Хмільниця, автомобіль зупинився на узбіччі, щоб не перешкоджати руху колони техніки РФ.

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Автомобіль і люди в ньому не становили жодної загрози для російських військових.

Проте вони почали обстрілювати машину з автоматичної зброї.

Водій та пасажирка автомобіля загинули на місці, а двоє неповнолітніх отримали тілесні ушкодження.

Чернігівський районний суд визнав винними двох військовослужбовців Збройних сил РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Їх засудили до довічного позбавлення волі.

Фото: Офіс Генпрокурора

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Військового РФ та представника ФСБ судитимуть за катування українців - подробиці

9 липня за катування цивільних жителів Херсонщини скерували до суду справи російського військового та представника Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ.

Одним із фігурантів є 29-річний працівник федеральної служби безпеки РФ, який незаконно утримував 53-річного чоловіка та 52-річну жінку у окупованому приміщенні Білозерського районного суду.

Впродовж кількох днів разом із іншими військовими РФ зловмисник знущався над ув’язненими та примушував їх до співпраці. Інший кат - капітан 143 полку оперативного призначення 50 окремої бригади оперативного призначення військ РФ.

На початку квітня 2022 року він був призначений керувати групою військовослужбовців Росгвардії, які забезпечували режим нелегального ув’язнення осіб.

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Їм загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.