Близько 14:00 російська армія атакувала Одесу балістичними ракетами. Внаслідок атаки четверо осіб дістали поранень.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
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Росія вдарила по Одесі 20 вересня - подробиці
"Уламки, попередньо, ракети «Іскандер-М» пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа", - зазначив Кіпер.
Четверо цивільних людей дістали поранень і вже отримують необхідну допомогу.
Правоохоронці фіксують наслідки чергового російського злочину.
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