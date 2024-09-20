Близько 14:00 російська армія атакувала Одесу балістичними ракетами. Внаслідок атаки четверо осіб дістали поранень.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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Росія вдарила по Одесі 20 вересня - подробиці

"Уламки, попередньо, ракети «Іскандер-М» пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа", - зазначив Кіпер.

Четверо цивільних людей дістали поранень і вже отримують необхідну допомогу.

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Правоохоронці фіксують наслідки чергового російського злочину.

Росія вдарила по судну з пшеницею для Єгипту в Чорному морі − що відомо

12 вересня російська армія завдала ракетного удару по цивільному судну, що перевозило зерно з України до Єгипту Чорним морем.

Унаслідок удару постраждав вантаж пшениці, проте обійшлося без людських втрат.

Після атаки Росії на судно із зерном у Чорному морі в ООН засудили будь-які напади на цивільних осіб та інфраструктуру, незалежно від їхнього місця.

Сили ППО знешкодили всі ворожі БпЛА Shahed під час нічної атаки на Україну
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Окрім дронів, Росія застосувала ракети С-300/С-400 та Х-59/69.

8 листопада російська армія завдала ракетного удару по цивільному судну під прапором Ліберії під час його заходу в один із портів Одещини.

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