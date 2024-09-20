У вересні експорт нафтопродуктів з Росії відновився завдяки зростанню потоків дизельного пального та мазуту на тлі покращення темпів переробки, повідомляє Bloomberg.

Росія відновила темпи перероблення нафти - що відомо

Згідно з даними аналітичної компанії Vortexa Ltd, з 1 по 15 вересня російський морський експорт нафтопродуктів становив близько 2,2 млн барелів на день.

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Це майже на 10% більше від середньодобового показника за весь попередній місяць.

У Bloomberg зазначили, що світовий ринок уважно спостерігає за експортом російської нафти, щоб оцінити обсяги видобутку, оскільки Москва перестала публікувати офіційні дані.

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Нафтові прибутки РФ опинилися під тиском, бо падіння цін з лишком перекрило те невелике збільшення середнього показника чотиритижневих постачань сирої нафти до 3,21 млн барелів на день, яке відбулося упродовж другого тижня вересня.

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У вересні поставки мазуту підскочили на 13% - до 749 тис. барелів на день. Це найвищий показник цього року.

Потоки нафтопереробної сировини зросли до чотиримісячного максимуму в 149 тис. барелів на день.

У Bloomberg вважають, що збільшення експорту пов'язано з відновленням темпів переробки нафти після атаки на російський нафтопереробний завод.

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У серпні постачання скоротилося до чотиримісячного мінімуму через слабкі потоки дизельного пального та мазуту.

Росія постачала до Азії рекордну кількість нафтопродуктів - подробиці

У липні морський експорт нафтопродуктів Росії до Азії через мис Доброї Надії в Африці майже подвоївся порівняно з попереднім місяцем і досяг рекордного рівня в 1,1 млн тонн.

Основну частину експорту склала нафта − 0,83 млн тонн.

Цим маршрутом надсилалися вантажі мазуту, завантажені в російських портах Усть-Луга і Висоцьк, а також дизельне пальне з низьким вмістом сірки з порту Приморськ.