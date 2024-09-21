Україна зібрала докази причетності РФ до атаки на гуманітарну місію Червоного Хреста на Донеччині 12 вересня.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Тоді внаслідок російського обстрілу загинули троє співробітників Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Ще двоє були поранені.

Докази чергового злочину росіян

За даними прокуратури, російські війська стріляли зі ствольної артилерії.

Під час роздачі гуманітарної допомоги російська армія вдарила по трьох автомобілях місії двома артснарядами 152 мм і безпілотником «Ланцет», який перебуває на озброєнні лише в ЗС РФ.

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«Снаряди 152-мм використовувалися у тандемі з дроном, який має лазерний дальномір-цілевказівник, і самостійно виявляє та баражує ціль. Це не лише пояснює знайдені на місці події уламки БпЛА «Ланцет», а й вказує на умисний характер атаки на транспортні засоби та персонал Міжнародного комітету Червоного Хреста», - зазначив генеральний прокурор Андрій Костін.

За даними слідства, окупанти, ймовірно, стріляли з району села Ягідне Бахмутського району. Ця територія нині окупована російськими військами.

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Росіяни обстріляли місію Червоного Хреста на Донеччині

12 вересня Росія обстріляла з артилерії село Віролюбівка Костянтинівської громади Донецької області.

Поцілила по гуманітарній місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

У результаті загинули троє співробітників організації.

Ще двоє людей отримали поранення.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець зазначав, що працівники МКЧХ перебували у вантажівці, якою перевозили гуманітарну допомогу. Він закликав Червоних Хрест офіційно і публічно визнати порушення Росією норм Женевських конвенцій.