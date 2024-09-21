Президент Володимир Зеленський спростував дані The Wall Street Journal про те, що Україна втратила на війні 80 тисяч військових.

За його словами, реальна цифра набагато менша.

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Про це він заявив на зустрічі із журналістами у п'ятницю, 20 вересня, пише Інтерфакс-Україна.

Зеленський спростував дані WSJ про втрати України на війні

Він зауважив, що вказані цифри західних журналістів не відповідають дійсності.

«80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша, ніж та, що була опублікована. Значно», - повідомив Зеленський.

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Раніше видання The Wall Street Journal написало нібито втрати України у війні складають 80 тисяч військових. Росія, за даними ЗМІ, втратила приблизно 200 тисяч своїх солдатів.

Втрати РФ у війні

За даними Генерального штабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила майже 641 тисячу військових.

Лише за останню добу армія агресора скоротилася на 1440 вояк.

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Напередодні ЗСУ відмінусували 21 ворожий танк, 38 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем та 4 РСЗВ.

Крім того, ворог не дорахується ще 68 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн й 10 одиниць спеціальної техніки.