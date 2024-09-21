Президент України Володимир Зеленський заявив, що погодився на участь Росії у другому Саміті миру через те, що на цьому наполягали головні партнери України.

Про це глава держави сказав під час зустрічі з журналістами.

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Зеленський пояснив участь РФ у другому Саміті

«Ми заявили, що готові бачити Росію на другому Саміті, тому що всі наші союзники, включаючи найближчих, які на нашому боці і завжди проти російської агресії, - всі сказали, що Росія повинна бути на другому Саміті. Бо воює Росія проти України. Не може без однієї зі сторін бути закінчення війни», - зазначив Зеленський.

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У зв'язку з цим, за словами Президента, нині триває активна робота «над нашим планом, три пункти уже підготовлені».

«Ще будуть зустрічі офлайн і онлайн. І, як ми сказали на початку листопада, весь план буде готовий. Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити у будь-якому форматі з Росією. У будь-якому форматі, з будь-якими її представниками, бо буде план і є що показати. Якщо їм не подобається, буде зрозуміло їх реакція на конкретику, а не просто взагалі - ми нічого не хочемо і будемо продовжувати війну. Хоча я вважаю, на сьогодні вони саме так і хочуть, просто продовжувати», - зауважив Зеленський.

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План перемоги України: Bloomberg розкрив зміст

План перемоги України, який президент Володимир Зеленський представить Джо Байдену наступного тижня, передбачає запрошення України до НАТО та гарантії щодо постійних поставок сучасної зброї.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними видання, крім запрошення до Альянсу та зброї, українська ініціатива передбачає чіткий шлях до членства в Європейському Союзі та інші економічні й безпекові домовленості.

Bloomberg зазначає, що Київ занепокоєний тим, що припинення вогню без зазначених гарантій дасть Росії можливість знову завдати удару після переозброєння.