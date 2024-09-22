Росія не буде брати участь у другому Саміті миру.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

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Вона традиційно розкритикувала ініціативи Києва та назвала підготовку другого Саміту миру «черговим проявом шахрайства англосаксів та їхніх українських маріонеток».

Росія не братиме участь у Саміті миру

Захарова заявила, що мета конференції - «протягнути абсолютно нежиттєздатну «формулу Зеленського» як безальтернативну основу вирішення конфлікту, домогтися її підтримки з боку світової більшості та від її імені пред'явити Росії ультиматум про капітуляцію».

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«Ми в таких «самітах» участі не братимемо», - заявила представниця російського МЗС.

Водночас вона повторила, що Кремль начебто не відмовляється від політико-дипломатичного врегулювання війни. І переклала провину на Київ та Захід.

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Захарова згадала наступ ЗСУ на Курщину і назвала це «продовженням терору» проти населення РФ.

Зеленський пояснив необхідність участі РФ у другому Саміті

Напередодні Володимир Зеленський розповів журналістам, що погодився на участь Росії у другому Саміті миру через те, що на цьому наполягали головні партнери України.

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«Ми заявили, що готові бачити Росію на другому Саміті, тому що всі наші союзники, включаючи найближчих, які на нашому боці й завжди проти російської агресії, - всі сказали, що Росія повинна бути на другому Саміті. Бо воює Росія проти України. Не може без однієї зі сторін бути закінчення війни», - пояснив президент.

План перемоги України: ЗМІ дізналися про зміст

Напередодні видання Bloomberg з посиланням на джерела розкрило зміст Плану перемоги України.

За даними ЗМІ, ініціатива Володимира Зеленського передбачає запрошення України до НАТО, гарантії щодо постійних поставок сучасної зброї, чіткий шлях до членства в ЄС та інші економічні й безпекові домовленості.

Bloomberg пише також про побоювання Києва, що у разі відсутності зазначених гарантій Росія може скористатися припиненням вогню, переозброїтися та знову завдати удару.