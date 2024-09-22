Протягом тижня росіяни запустили по українських містах та селах понад 900 керованих авіаційних бомб, близько 400 «шахедів» та майже 30 ракет різних типів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Він нагадав, що цієї ночі війська РФ знову вдарили по Харкову КАБами. Окупанти обстріляли житловий район.

«Внаслідок обстрілу 21 людина постраждала. Серед них восьмирічна дитина та двоє підлітків 17 років. 60 мешканців будинку евакуйовано», - зазначив президент.

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Зеленський закликав партнерів дати Україні дозвіл на далекобійність

Володимир Зеленський вкотре закликав партнерів зняти обмеження на удари по території Росії.

Він пояснив, що Україні потрібно посилити свої спроможності для більшого захисту населення та безпеки.

«Україні потрібна повноцінна далекобійність. Ми переконуємо партнерів і продовжимо говорити про це наступного тижня», - наголосив глава держави.

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Україна представить США План перемоги

Наступного тижня президент Володимир Зеленський відвідає США та зустрінеться з американським колегою Джо Байденом.

Їхня зустріч запланована на 26 вересня.

«Лідери обговорять стан війни між Росією та Україною, зокрема стратегічне планування України та підтримку США для України в її захисті від російської агресії. Президент і віцепрезидентка підкреслять свою непохитну відданість підтримувати Україну, доки вона не переможе у цій війні», - анонсували у Білому домі.

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Очікується, що Володимир Зеленський представить американським партнерам План перемоги.

За даними ЗМІ, ініціатива Києва передбачає запрошення України до НАТО, гарантії щодо постійних поставок сучасної зброї, чіткий шлях до членства в ЄС та інші економічні й безпекові домовленості.