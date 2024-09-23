Служба безпеки України повідомила про нейтралізацію оперативно-бойової групи Головного розвідувального управління Росії в Одесі.

В обласному центрі затримані керівник ворожого осередку та його "заступник".

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Група російського ГРУ готувала силове захоплення влади в Одесі − подробиці

Ще на початку повномасштабної війни зловмисники готували силове захоплення держустанов на Одещині. Вони мали атакувати адмінбудівлі та Сили оборони з тилу, якби росіяни наближалися до портового міста.

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Після невдач Росії на фронті цю оперативно-бойову групу перевели в режим очікування й активували лише влітку 2024 року, коли її учасники отримали нові завдання.

Фото: Служба безпеки України

Резидентом (керівником) агентурно-бойової групи російської ГРУ виявився 49-річний мешканець тимчасово окупованого Криму.

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У 2014 році він переїхав до Одеси, де на початку повномасштабного вторгнення почав формувати оперативно-бойові загони під виглядом осередків декількох громадських організацій.

Учасники загонів начебто обговорювали питання військової історії, екології та юриспруденції, однак насправді створили підпільні групи снайперів, розвідки, зв’язку, оперативного забезпечення та штурмову групу.