Служба безпеки України повідомила про нейтралізацію оперативно-бойової групи Головного розвідувального управління Росії в Одесі.

В обласному центрі затримані керівник ворожого осередку та його "заступник".

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Група російського ГРУ готувала силове захоплення влади в Одесі − подробиці

Ще на початку повномасштабної війни зловмисники готували силове захоплення держустанов на Одещині. Вони мали атакувати адмінбудівлі та Сили оборони з тилу, якби росіяни наближалися до портового міста.

Advertisement

Після невдач Росії на фронті цю оперативно-бойову групу перевели в режим очікування й активували лише влітку 2024 року, коли її учасники отримали нові завдання.

Фото: Служба безпеки України

Резидентом (керівником) агентурно-бойової групи російської ГРУ виявився 49-річний мешканець тимчасово окупованого Криму.

Поплічника Кадирова заочно засудили за жорстоке поводження з жителями Київщини
Більше по темі

Поплічника Кадирова заочно засудили за жорстоке поводження з жителями Київщини

Даніїл Мартинов командував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням.

У 2014 році він переїхав до Одеси, де на початку повномасштабного вторгнення почав формувати оперативно-бойові загони під виглядом осередків декількох громадських організацій.

Учасники загонів начебто обговорювали питання військової історії, екології та юриспруденції, однак насправді створили підпільні групи снайперів, розвідки, зв’язку, оперативного забезпечення та штурмову групу.

Advertisement

Росіяни надавали перевагу громадянам зі спеціальними навичками, досвідом ведення бойових дій або вузькопрофільним спеціалістам.

Учасникам групи обіцяли "посади" у місцевій окупаційній адміністрації в разі захоплення Одеси. Зловмисники завербували до складу ворожого осередку понад 20 осіб, підпорядкованих своєму керівнику за принципами військової ієрархії. 

Під час обшуків окрім зброї та тактичного спорядження у них вилучили інструкції з підривної діяльності, холодну зброю, зокрема з логотипом ворожих спецслужб, і комп’ютерну техніку з доказами злочинів.

Advertisement

Фото: Служба безпеки України

Яке покарання загрожує членам групи ГРУ, яка готувала силове захоплення влади в Одесі

Затриманим повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч .1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб);
  • чч. 1, 3 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ схопила демобілізованого строковика ЗСУ, який почав працювати на ворожу розвідку

Служба безпеки України повідомляла про затримання на Запоріжжі 22-річного демобілізованого строковика, який шпигував за українськими військами, залученими до бойових дій на південному фронті.

У травні цього року молодик звільнився у запас та оселився в Запоріжжі. Потім його дистанційно знайшов кадровий співробітник 316-го розвідцентру Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ у Севастополі. 

Advertisement

Його затримали, коли той проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
CБУ та Нацполіція затримали ще трьох паліїв, які діяли на замовлення РФ СБУ
CБУ та Нацполіція затримали ще трьох паліїв, які діяли на замовлення РФ
Київ Пост
2г тому
СБУ та ДБР схопили голову одного з міжрегіональних управлінь Мін’юсту Львів
СБУ та ДБР схопили голову одного з міжрегіональних управлінь Мін’юсту
Київ Пост
4г тому
Поплічника Кадирова заочно засудили за жорстоке поводження з жителями Київщини Росія
Поплічника Кадирова заочно засудили за жорстоке поводження з жителями Київщини
Київ Пост
2д тому
Армія РФ завдала удару по Одесі: пошкоджено іноземне цивільне судно Одеса
Армія РФ завдала удару по Одесі: пошкоджено іноземне цивільне судно
Київ Пост
вер. 20
Спонсорований контент
" Попередній Ізраїль заявив про непричетність до операції з підриву пейджерів "Хезболли"
Далі » Росіяни вночі вдарили КАБами по Запоріжжю: є поранені