Служба безпеки України повідомила про нейтралізацію оперативно-бойової групи Головного розвідувального управління Росії в Одесі.
В обласному центрі затримані керівник ворожого осередку та його "заступник".
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Група російського ГРУ готувала силове захоплення влади в Одесі − подробиці
Ще на початку повномасштабної війни зловмисники готували силове захоплення держустанов на Одещині. Вони мали атакувати адмінбудівлі та Сили оборони з тилу, якби росіяни наближалися до портового міста.
Після невдач Росії на фронті цю оперативно-бойову групу перевели в режим очікування й активували лише влітку 2024 року, коли її учасники отримали нові завдання.
Резидентом (керівником) агентурно-бойової групи російської ГРУ виявився 49-річний мешканець тимчасово окупованого Криму.
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У 2014 році він переїхав до Одеси, де на початку повномасштабного вторгнення почав формувати оперативно-бойові загони під виглядом осередків декількох громадських організацій.
Учасники загонів начебто обговорювали питання військової історії, екології та юриспруденції, однак насправді створили підпільні групи снайперів, розвідки, зв’язку, оперативного забезпечення та штурмову групу.
Росіяни надавали перевагу громадянам зі спеціальними навичками, досвідом ведення бойових дій або вузькопрофільним спеціалістам.
Учасникам групи обіцяли "посади" у місцевій окупаційній адміністрації в разі захоплення Одеси. Зловмисники завербували до складу ворожого осередку понад 20 осіб, підпорядкованих своєму керівнику за принципами військової ієрархії.
Під час обшуків окрім зброї та тактичного спорядження у них вилучили інструкції з підривної діяльності, холодну зброю, зокрема з логотипом ворожих спецслужб, і комп’ютерну техніку з доказами злочинів.
Яке покарання загрожує членам групи ГРУ, яка готувала силове захоплення влади в Одесі
Затриманим повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 28, ч .1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб);
- чч. 1, 3 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).
Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
СБУ схопила демобілізованого строковика ЗСУ, який почав працювати на ворожу розвідку
Служба безпеки України повідомляла про затримання на Запоріжжі 22-річного демобілізованого строковика, який шпигував за українськими військами, залученими до бойових дій на південному фронті.
У травні цього року молодик звільнився у запас та оселився в Запоріжжі. Потім його дистанційно знайшов кадровий співробітник 316-го розвідцентру Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ у Севастополі.
Його затримали, коли той проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.