На знімках видно великий кратер на стартовій шахті «Ювілейна», яка раніше використовувалася для випробувань ракет «Сармат» , а також пожежні автомобілі, які гасять невеликі пожежі навколо місця інциденту.

На супутникових знімках від 21 вересня можна побачити значні пошкодження на космодромі Плесецьк в Архангельській області. Така картина може свідчити про невдале випробування російської міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-28 «Сармат», здатної нести ядерний заряд, пише у своєму аналізі Інститут вивчення війни (ISW) .

Аналітики, як працюють з відкритими джерелами, на яких посилається ISW, підтверджують - пошкодження, ймовірно, було спричинено невдалим запуском «Сармата». Втім, думки аналітиків розходяться у тому, чи стався збій під час запуску чи під час заправки. Стартовий пускова установка «Ювілейна» була модифікована спеціально для випробувань ракети «Сармат».

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Що таке нова російська ракета “Сармат”

Російська міжконтинентальна балістична ракета РС-28 «Сармат», відома на Заході як «Сатана II» - це міжконтинентальна балістична ракета п’ятого покоління, здатна нести ядерні боєголовки на відстань до 16 000 кілометрів і має бути невразливою для сучасних системи ППО.

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МБР «Сармат» має замінити застарілу радянську ракету «Воєвода». Росія прискорила розробку цієї ракети після того, як втратила можливість отримувати компоненти для «Воєводи» з України після початку війни у 2014 році.

Втім, попри значні зусилля, програма МБР «Сармат» неодноразово призупинялась, і це вже четвертий зареєстрований збій. Росія провела лише одне успішне випробування ракети у квітні 2022 року і пізніше заявила, що поставила її на бойове чергування у вересні 2023 року.

Випробування ракети “Сармат”, як повідомляється, були проведені 21 лютого 2023 року, під час візиту президента США Джо Байдена до Києва, хоча вважається, що те випробування було провальним.

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За даними Carnegie Russia Eurasia Center, ця невдача ще раз вказує на те, що Росії важко розробляти ракети через міжнародні санкції та тиск на її оборонну промисловість.

Минулого тижня, у четвер, 19 вересня, спікер нижньої палати російського парламенту та член Радбезу Путіна В’ячеслав Володін попередив західні уряди, що російський «Сармат» може дістатися до Страсбурга - одного з місць, де засідає Європарламент - лише за 3 хвилини 20 секунд.

Таким чином Володін відреагував на голосування в Європарламенті щодо заклику ЄС до країн-союзниць надати Києву дозвіл на удари західною зброєю по об’єктах на території Росії. Законодавці ЄС схвалили резолюцію 425 голосами «за» (131 «проти», ще 63 утрималися) на пленарному засіданні в Страсбурзі в четвер.