У Гаазі розпочалися слухання за позовом України проти Росії про порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року, повідомив Укрінформ.

Слухання щодо справи про порушення Морської конвенції

Першою у суді слово матиме Україна. Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич представляє Україну.

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Російська сторона присутня у залі суду, вона виступатиме сьогодні другою. Слово матиме представник РФ Геннадій Кузьмін.

Публічними є вступні та заключні заяви сторін. Журналістам дозволили на початку слухань зробити фото та відео. Потім журналістів перемістили до пресцентру, де проходить пряма трансляція відкритих частин слухань.

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Слухання по суті за позовом України проти Росї відбуватимуться з 23 вересня по 5 жовтня 2024 року в залі Постійної палати третейського суду, що у Палаці миру, Гаага, Нідерланди.

СБУ готує для Гааги докази використання росіянами протипіхотних мін проти цивільних

В Україні з 24 лютого 2022 року від вибухонебезпечних предметів постраждали понад тисяча осіб, з яких 297 – загинули. Служба безпеки України збирає масшатбну доказову базу проти РФ для суду у Гаазі.

Масштабна доказова база свідчить про свідоме використання РФ протипіхотних мін щодо цивільного населення України. Це навмисне порушення міжнародного права, законів та звичаїв війни.