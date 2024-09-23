У новій перехопленій розмові Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) мешканець селища Красної Яруги, що в Бєлгородській області Росії розповідає, що померлих на фронті військовослужбовців армії РФ просто закопують у землю, аби їх вважали безвісти зниклими.

“Вбивають, бої йдуть, спека, смердять, прикопаємо, каже, прямо там, і вже безвісти зниклий, а безвісти зниклий сім'ї нічого не виплачується, ти зрозумів?”, - розповідає чоловік своєму співрозмовнику про те, що почув від хлопців, які повернулись в село.

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Чоловік наводить також в приклад ідентифікаційні жетони, які необхідні аби розпізнати та індентифікувати загиблого воїна.

“Так потім же в 1942-му році спеціально медальйони скасували. То ж були медальйони щоб... а то ж були б ще мільйони, треба було оплачувати мільйонам”, - каже чоловік, додавши, що “кабани, вовки, ворони, собаки, хори все з'їдять. Зараз спробують мертвечини”.