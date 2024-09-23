У новій перехопленій розмові Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) мешканець селища Красної Яруги, що в Бєлгородській області Росії розповідає, що померлих на фронті військовослужбовців армії РФ просто закопують у землю, аби їх вважали безвісти зниклими. 

“Вбивають, бої йдуть, спека, смердять, прикопаємо, каже, прямо там, і вже безвісти зниклий, а безвісти зниклий сім'ї нічого не виплачується, ти зрозумів?”, - розповідає чоловік своєму співрозмовнику про те, що почув від хлопців, які повернулись в село.

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Чоловік наводить також в приклад ідентифікаційні жетони, які необхідні аби розпізнати та індентифікувати загиблого воїна.

“Так потім же в 1942-му році спеціально медальйони скасували. То ж були медальйони щоб... а то ж були б ще мільйони, треба було оплачувати мільйонам”, - каже чоловік, додавши, що “кабани, вовки, ворони, собаки, хори все з'їдять. Зараз спробують мертвечини”.

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Міноборони РФ дешевше загиблих визнавати безвісти зниклим

Розслідування «Слідства.Інфо» в березні минулого року показало, що російські жінки вже кілька місяців шукають своїх зниклих на війні чоловіків і синів. Однак аналіз документів виявив, що Росія не надто активно займається поверненням тіл загиблих військових.

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Російському Міноборони зручніше, точніше — дешевше для Росії — визнавати загиблих безвісти зниклим. Адже компенсація за кожного вбитого військового РФ на війні проти України складає від 7 до 12 мільйонів рублів (75 - 129 тисяч доларів).

У воєнній розвідці України нагадують, що “за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата”.

Серед російських військовослужбовців зростає невдоволення нереалістичними цілями командирів і вкрай небезпечними бойовими завданнями, які вони ставлять перед солдатами.

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У низці розмов, нещодавно перехоплених ГУР, солдати обговорюють способи відмовитися від служби і уникнути подальшого відправлення на фронт,. в той час як цивільне населення панічно боїться призову на військову службу.

Кyiv Post публікує деякі з найбільш показових і шокуючих перехоплених розмов

Ви можете прочитати деякі з них за посиланнями нижче:

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Перехоплення ГУР: росіянин бідкається через велетенські втрати в Бєлгородській області

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Мешканка Бєлгорода перелякана через те, що військові РФ ховають свою техніку між житловими будинками

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Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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