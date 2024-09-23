Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали керівника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції.
СБУ та ДБР затримали голову одного з міжрегіональних управлінь Мін’юсту
У липні 2024 року до чиновника звернувся комерсант, який займається заготівлею лісу.
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Він запропонував налагодити обробку деревини в цеху на території одного із виправних закладів Львівщини.
Посадовець дозволив користуватися потужностями цеху та використовувати працю засуджених, якщо йому платитимуть від 70 до 100 євро за кожен кубометр обробленої деревини.
"Абонплата" з липня по вересень склала понад 2 тис. євро.
Після отримання неправомірної вигоди він був затриманий правоохоронцями, які вилучили незаконно отримані кошти.
ДБР викрило експосадовця, який привласнив майже 1 млн грн на будівництві військового об’єкту
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру експосадовцю Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міноборони України, який привласнив майже один мільйон гривень з державного бюджету.
СБУ ліквідувала групу російського ГРУ, яка готувала силове захоплення влади в Одесі
Він уклав договір з приватним підприємством на будівництво водогону для одного зі збройних формувань регіону. Вартість робіт склала майже один мільйон гривень.
Наразі розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності.