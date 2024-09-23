Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали керівника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції.

СБУ та ДБР затримали голову одного з міжрегіональних управлінь Мін’юсту

У липні 2024 року до чиновника звернувся комерсант, який займається заготівлею лісу.

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Він запропонував налагодити обробку деревини в цеху на території одного із виправних закладів Львівщини.

Посадовець дозволив користуватися потужностями цеху та використовувати працю засуджених, якщо йому платитимуть від 70 до 100 євро за кожен кубометр обробленої деревини.

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"Абонплата" з липня по вересень склала понад 2 тис. євро.

Після отримання неправомірної вигоди він був затриманий правоохоронцями, які вилучили незаконно отримані кошти.