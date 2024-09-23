За час повномасштабного вторгнення Росія зруйнувала чи пошкодила 1885 українських медзакладів.

Україні вже вдалося повністю відновити 532 медзаклади, повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Скільки медзакладів України Росія знищила за час повномасштабної війни

"Станом на кінець вересня 2024 року ворог вже пошкодив 1664 об’єкти медзакладів та зруйнував вщент ще 221. Найбільших втрат зазнали об’єкти медзакладів у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях", - ідеться у повідомленні.

Advertisement

Наразі отримати повну інформацію щодо ступеню руйнування медзакладів на тимчасово окупованих територіях неможливо.

За даними МОЗ, росіяни пошкодили 209 автівок екстреної медичної допомоги, знищили 261 та захопили 125.

Вже вдалося повністю відновити 532 об’єкти медзакладів та ще 356 – частково.

Найбільше відновлено обʼєктів у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

Ідеться про медзаклади на звільнених від окупації територіях, а також заклади, які зазнали невеликих ушкоджень: побиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду тощо.

Advertisement

Скільки закладів освіти постраждали в Україні внаслідок обстрілів

2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що 3798 закладів освіти України постраждали від обстрілів, а 365 із них зруйновані повністю.

Росія, за його словами, навмисно цілить по закладах освіти − дитячіх садках, школах, університетах.