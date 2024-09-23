Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Україна може незабаром отримати три пускові установки до ЗРК "Patriot" та вже отримала радарну систему.

Про це він повідомив у інтерв'ю виданню Delfi.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Союзники хочуть зібрати повний комплект ЗРК Patriot для України

"Я можу говорити лише про те, що ми поставили. Ми поставили радарну систему і незабаром поставимо три пускові установки. Ми також намагаємося знайти інші елементи, необхідні для укомплектування системи", - сказав міністр.

Advertisement

Брекельманс ззазначив, що Нідерланди та інші країни передадуть різні компоненти систем Patriot, щоб Україна отримала повноцінний комплекс.

За його словами, є кілька країн, які також дуже хочуть допомогти Україні з ППО та роблять усе можливе для цього.

“Але вони зіткнулися з деякими проблемами, через які не можна зібрати цю систему. І це залежить від інших країн, чи хочуть вони бути відкритимив цьому питанні.

Причина, через яку ми не завжди прозорі, полягає в тому, що ми не хочемо інформувати РФ. А якщо я розповім усі оперативні деталі, то ми зробимо РФ мудрішою, ніж вона вже є. І я не думаю, що ми повинні інформувати РФ”, – розповів Брекельманс.

Advertisement

Нідерланди дозволили Україні бити по РФ своєю зброєю - подробиці

10 вересня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Україна може завдавати ударів по всій території Росії зброєю, яку надає його країна. Дозвіл поширюється і на застосування F-16.

Брекельманс зазначив, що Україна може використовувати зброю для самозахисту відповідно до міжнародного права.

Він додав, що право на самооборону не припиняється за 100 кілометрів від кордону.

Постачання ЗРК Patriot Україні − що відомо

5 вересня президент Румунії Клаус Йоганніс представив закон, який передбачає безоплатне передання Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Уряд Румунії на засіданні 2 вересня погодив законопроєкт про безоплатну передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Advertisement

Завдяки відновленню поставок американської зброї Україні вдалося стабілізувати ситуацію на фронті. Подальший розвиток співробітництва між Україною та США є запорукою зміцнення стратегічного партнерства між країнами.

8 липня німецький уряд оголосив про передачу нового пакета військової допомоги, який містить систему Patriot і ракети та запчастини до нього.