Винищувачі Сил оборони Японії вперше випустили сигнальні ракети для попередження, коли російський військовий літак порушив повітряний простір Японії, пише Укрінформ із посиланням на The Yomiuri Shimbun.

Японія запустила сигнальні ракети у напрямку літака РФ - що відомо

Речник уряду Японії Йошімаси Хаяші заявив, що російський військовий патрульний літак ІЛ-38 тричі порушував авіапростір Японії у другій половині дня 23 вересня.

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Порушення були зафіксовані над Японським морем (Східним морем) поблизу острову Ребун, що на півночі префектури Хоккайдо.

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У відповідь були підняті винищувачі Сил оборони Японії, які попередили російську авіацію, запустивши сигнальні ракети.

Це перше застосування Японією сигнальних ракет як попередження під час порушення повітряного простору країни.

Kyodo News додає, що у зв’язку з цим інцидентом Токіо висловило Москві "надзвичайно рішучий протест".

Японія підіймала винищувачі через російські літаки, які облітали острів - подробиці

13 вересня Японія підняла в повітря винищувачі після того, як російські військові літаки вперше за п'ять років облетіли архіпелаг.

Два російські літаки Ту-142 пролетіли з моря між Японією і Південною Кореєю в напрямку префектури Окінава.

Далі вони вирушили на північ над Тихим океаном, щоб завершити політ біля північного Хоккайдо.

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Літаки не входили у повітряний простір Японії, але пролетіли над територією, що є предметом територіальної суперечки між Японією і Росією, зазначили в міністерстві.