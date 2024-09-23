Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко втік до Румунії та попросив про надання притулку.

Суддя ВАКС стягнув в дохід держави 15 млн грн застави та змінив запобіжний захід депутату із застави на взяття під варту, повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

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Нардеп Одарченко втік за кордон - подробиці

Під час засідання Вищого антикорупційного суду стало відомо про те, що Одарченко незаконно перетнув кордон з Румунією в районі населеного пункту Красноїльськ Чернівецької області.

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У ЦПК зазначили, що спікер Верховної Ради відрядження для виїзду Одарченка за кордон не оформляв.

Суддя ВАКС Віктор Ногачевський задовольнив клопотання прокурора САП і стягнув в дохід держави 15 млн грн застави, внесеної за депутата Одарченка.

Суддя також змінив запобіжний захід депутату із застави на взяття під варту.