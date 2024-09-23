Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко втік до Румунії та попросив про надання притулку.
Суддя ВАКС стягнув в дохід держави 15 млн грн застави та змінив запобіжний захід депутату із застави на взяття під варту, повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).
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Нардеп Одарченко втік за кордон - подробиці
Під час засідання Вищого антикорупційного суду стало відомо про те, що Одарченко незаконно перетнув кордон з Румунією в районі населеного пункту Красноїльськ Чернівецької області.
У ЦПК зазначили, що спікер Верховної Ради відрядження для виїзду Одарченка за кордон не оформляв.
Суддя ВАКС Віктор Ногачевський задовольнив клопотання прокурора САП і стягнув в дохід держави 15 млн грн застави, внесеної за депутата Одарченка.
Суддя також змінив запобіжний захід депутату із застави на взяття під варту.
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ВАКС оголосив у міжнародний розшук нардепа-втікача Одарченка - що відомо
19 вересня ВАКС оголосив у державний та міжнародний розшук народного депутата Андрія Одарченка, який обвинувачується у наданні неправомірної вигоди голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури.
18 вересня Одарченко не з’явився до Вищого антикорупційного суду без пояснення причин неявки, що й стало причиною оголошення його в міжнародний розшук.
21 листопада 2023 року САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу Одарченку, який намагався підкупити голову Держагентства відновлення. А 22 листопада за клопотанням прокурора САП слідчий суддя ВАКС застосував до нардепа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн застави.