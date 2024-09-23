Щотижня українські військові автоматично виявляють 12 тисяч одиниць ворожої техніки завдяки платформі штучного інтелекту Avengers, яку розробив Центр інновацій Міністерства оборони України. (МОУ).

Про це повідомляє пресслужба МОУ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Платформа Avengers допомагає Силам оборони України

ШІ-платформа аналізує відео з дронів та стаціонарних камер.

Це допомагає операторам приймати рішення швидше та ефективніше, а ризик помилок через втому зменшується.

Така інтеграція вже успішно працює в стрімінговому модулі VEZHA бойової системи DELTA.

Advertisement

«Платформа Avengers, розроблена Центром інновацій Міноборони, є унікальною у світі за обсягом відеоданих з ворожою технікою.

Ми продовжуємо розвивати Avengers та інші ШІ-рішення, щоб забезпечити нашим військовим перевагу», - зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Центр інновацій продовжує навчати ШІ-модель платформи Avengers на нових даних та планує розширити хмарні можливості платформи.

Що таке система DELTA

Українська система DELTA успішно пройшла аудит і відповідає сучасним вимогам комплексної системи захисту інформації, а також може долучатися до бойових процесів Сил оборони.

Advertisement

Систему тестують на навчаннях НАТО CWIX з 2019 року, де відбуваються випробування та покращення взаємосумісності бойових систем між країнами-членами й країнами-партнерами.

DELTA у 2024 році пройшла успішні тестування п’яти різних стандартів взаємосумісності й інтегрувалася з польською системою управління артилерійським вогнем TOPAZ, а також відпрацювала сценарії збору даних про розташування власних сил та дружніх підрозділів.