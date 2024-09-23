Від початку повномасштабного вторгнення РФ країни G7 та інші партнери зібрали понад $4 мільярди на відновлення роботи енергетичної інфраструктури України.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на засіданні у форматі «G7+», передає власний кореспондент Укрінформу.

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Союзники працюють над тим, щоб Україна змогла пережити зиму

«Ми разом, країни G7 та інші партнери, впродовж останніх двох років працювали над мобілізацією ресурсів для України, для її народу, щоби забезпечити їм необхідні енергоносії, і щоби країна могла постачати електрику людям», - зауважив Блінкен.

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Він зазначив, що лише за останні понад два роки, після повномасштабного вторгнення Росії, «країни «G7 плюс» мобілізували понад $4 мільярди», і цей процес триває.

За його словами лише за останній місяць про нові внески оголосили Німеччина, Нідерланди та інші країни.

Більше по темі Запрошення України в НАТО та гарантії поставок зброї: Bloomberg про План перемоги За даними ЗМІ, план Зеленського також передбачає чіткий шлях до членства України в ЄС та інші економічні й безпекові домовленості.

У червні віцепрезидентка США Камала Гарріс повідомила про виділення $500 мільйонів на енергетичні потреби, а минулого місяця США виділили ще $300 мільйонів, збільшивши внесок Америки в цьому секторі до $1,8 мільярда.

«Ці кошти є важливими, але що насправді має значення – це те, щоб вони реалізовувалися на практичні потреби та допомогли нашим українським друзям пережити майбутні (зимові – ред.) місяці»,- зауважив Блінкен.

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Він наголосив, що Путін намагається використати енергетику та холод як зброю у своїх прагненнях підкорити Україну.

«Ми знаємо, що майбутня зима буде складною, тому наші країни щодня працюють разом, щоби надати Україні те, що їй потрібно, аби пережити зиму», - додав держсекретар США.

За словами Блінкена, учасники міністерського засідання у Нью-Йорку обговорять нинішню ситуацію та плани на ближчу перспективу, щоби відновити енергоінфраструктуру України, яка постраждала від російських ударів.

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Зеленський презентував План перемоги України у США - подробиці

23 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступні кілька місяців стануть вирішальними у війні Росії проти України.

Він додав, що Україна вже має План перемоги і ця перемога необхідна всьому світові.

«І я презентую цей План Америці: президенту Байдену, Конгресу, обом кандидатам у президенти Камалі Гарріс та Дональду Трампу і усім нашим глобальним партнерам.

Я вірю, це стане нашим спільним досягненням заради свободи, без жодних компромісів коштом свободи», - сказав Зеленський.