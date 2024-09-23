Зазначається, що впізнавані локації різних міст вкотре прикрасили наліпками, листівками та жовтими стрічками.

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“Масштабна акція спротиву у Криму: долучилися Ялта, Євпаторія, Керч, Севастополь, Сімферополь. Активісти "Жовтої Стрічки" продовжують боротьбу”, - ідеться в дописі.

У містах тимчасово окупованого Криму активісти провели акцію спротиву. В окупованих містах замайоріли проукраїнські символи, повідомив громадський рух “Жовта стрічка”.

Партизани розповсюдили сотні жовтих стрічок у Євпаторії - подробиці

На початку липня у тимчасово окупованому Криму активісти руху "Жовта стрічка" розповсюдили в Євпаторії сотні жовтих стрічок у межах акції спротиву.

"Активісти руху "Жовта Стрічка" нещодавно провели акцію спротиву в Євпаторії, розповсюджуючи сотні жовтих стрічок по всьому місту", - йшлося у повідомленні.

Більше по темі МЗС України засудило пропозицію Сікорського щодо статусу окупованого Криму Україна наразі запрошує всіх, хто поважає Статут ООН і міжнародне право, долучитися до впровадження Формули миру.

Одна з жовтих стрічок була розміщена біля входу до місцевої бібліотеки, що дуже не сподобалось росіянам, які намагались її швидко зірвати.