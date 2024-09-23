У містах тимчасово окупованого Криму активісти провели акцію спротиву. В окупованих містах замайоріли проукраїнські символи, повідомив громадський рух “Жовта стрічка”.
У Криму вкотре відбулась акція спротиву - подробиці
“Масштабна акція спротиву у Криму: долучилися Ялта, Євпаторія, Керч, Севастополь, Сімферополь. Активісти "Жовтої Стрічки" продовжують боротьбу”, - ідеться в дописі.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Зазначається, що впізнавані локації різних міст вкотре прикрасили наліпками, листівками та жовтими стрічками.
Партизани розповсюдили сотні жовтих стрічок у Євпаторії - подробиці
На початку липня у тимчасово окупованому Криму активісти руху "Жовта стрічка" розповсюдили в Євпаторії сотні жовтих стрічок у межах акції спротиву.
"Активісти руху "Жовта Стрічка" нещодавно провели акцію спротиву в Євпаторії, розповсюджуючи сотні жовтих стрічок по всьому місту", - йшлося у повідомленні.
МЗС України засудило пропозицію Сікорського щодо статусу окупованого Криму
Одна з жовтих стрічок була розміщена біля входу до місцевої бібліотеки, що дуже не сподобалось росіянам, які намагались її швидко зірвати.