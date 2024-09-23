Міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Аагаард оголосив про надання 130 мільйонів данських крон (понад 16 мільйонів євро) на підтримку енергетичної системи України, яка зазнає російських атак.

Про таке рішення оголосили на засіданні у форматі «G7+» з питань енергетичної безпеки України, ідеться на сайті міністерства клімату Данії.

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Данія допоможе Україні відновити енергосистему

У повійдомленні зазначається, що новий внесок Данії є одним із найбільших вкладів цієї держави у відновлення української енергетики.

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"Армія Путіна не лише перетинає українські кордони, Росія порушує правила війни своїми масованими атаками на українську систему електро– та теплопостачання. Зараз зима не за горами, і багато українських домівок залишаться без тепла та світла", – зазначив данський Аагаард.

Данська допомога надається в межах програми Міністерства закордонних справ Данії.

Її спрямують на запровадження надзвичайних заходів при атаках, закупівлі обладнання та запасних частин для підтримки відновлення безпеки постачання.

Данія надала перші 40 млн євро на виробництво САУ "Богдана"

20 вересня Міністерство оборони України отримало 40,7 млн. євро з пакету допомоги від Данії на українське виробництво озброєння.

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Загалом Данія виділила 50 мільйонів євро на виробництво 18 новітніх українських САУ "Богдана".

Обладнання, необхідне на фронті, може бути виготовлене та доставлене поблизу, оскільки це дає логістичні переваги і допомагає будувати оборонну промисловість України.