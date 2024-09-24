Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що Президент України Володимир Зеленський підтримує демократів на виборах у Сполучених Штатах, повідомляє Reuters.
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"Я думаю, що Зеленський − найвидатніший торговець в історії. Щоразу, коли він приїжджає в країну, він йде з 60 мільярдами доларів. Він так сильно хоче, щоб вони виграли ці вибори, але я зроблю інакше − я буду працювати над досягненням миру", − заявив Трамп.
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За його словами, Зеленський нібито "сильно хотів", щоб чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс перемогла на виборах.
"Якщо я виграю ці вибори, перше, що я зроблю, це зателефоную Зеленському та президенту Путіну і скажу: "Ви повинні укласти угоду, це безумство", − наголосив експрезидент Штатів.
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Віцепрезидентка США під час президентських дебатів звинуватила Дональда Трампа в тому, що він готовий принести Україну в жертву ним Путіну.
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Жоден із кандидатів не озвучив конкретних політичних цілей щодо підтримки України чи інших союзників, натомість запропонувавши кардинально різні погляди на роль Америки як захисника демократії всередині країни та у світі.
Під час передвиборчого мітингу Дональда Трампа в місті Батлер, штат Пенсильванія, сталася стрілянина.
За даними правоохоронців, загинули двоє людей, серед них і підозрюваний. Ще двоє глядачів були поранені. Трампа швидко оточили агенти служби безпеки й посадили його в автомобіль.
Експрезидент США не балотуватиметься на посаду президента 2028 року, якщо програє на виборах 5 листопада.