15-та бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс» знищила дивізіон ЗРК С-400 «Тріумф» у травні цього року, і не лише цю установку останнім часом, пише Українська правда.

Знищення дивізіону відбулося ще навесні, але відео пошкоджень оприлюднили лише зараз.

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Знищення ЗРК С-400 Тріумф” у травні 2024 - як це було

За інформацією Костянтина, командир взводу БПЛА 15-ї бригади, виявити російську С-400 було неважко, а от вразити її було складно. За його словами, С-400 зазвичай захищений кількома менш потужними системами ППО, призначеними для перехоплення розвідувальних безпілотників.

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Командир розповів виданню, що вони мають загальне розуміння потенційних прогалин у російській системі захисту. Втім, визнав також і те, що іноді українські бійці наражаються й на нерозпізнані РЕБ-системи, які можуть заважати операціям наших військових.

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Перший безпілотник, запущений для полювання на С-400, був збитий російськими військами. Костянтин сказав: «Взагалі-то посилати другий борт було тупим рішенням. Бо якщо тебе збили перший раз, то значить, ворог працює в активному режимі. Навряд чи вони такі сидять: "А, ну цей збили, йдемо відпочивати". Шанс на таке мінімальний, не більше як випадковість».

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Незважаючи на це, винищувачі запустили другий безпілотник, який успішно досяг системи С-400. «На окремих ділянках стоять С-300 і С-400, які постійно маневрують. Ці системи раніше не «чіпали», вони розміщувалися досить далеко від лінії фронту, через що росіяни розслабилися», – сказав Костянтин.

Він також пояснив, що російські війська зазвичай мають окремі пускові та радіолокаційні станції та командні пункти. «Вони були настільки недбалими, що зібрали все разом. Ми дивилися на екран і думали: «Цього не може бути». Тож у нас не було іншого виходу, як одним ударом вдарити по всьому батальйону», — додав він.

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Костянтин зазначив, що хоча С-400 перехопила деякі випущені по ньому ракети, інші успішно вразили систему. Російські війська справді збили один український безпілотник, який налітав на літак, атакуючи російську ракетну систему зенітно-ракетним комплексом «Панцир», забезпечуючи точкову оборону комплексу.

«Ця історія не поодинокий випадок. Ми знищили не тільки С-400, а й С-300 і С-350», – сказав Костянтин.

На відео безпілотника, місце та час зйомки якого Kyiv Post не зміг самостійно перевірити, видно запуск ракет із комплексу С-400, який складається з чотирьох пускових установок і командного пункту.

Потім можна побачити два точних влучення касетних боєприпасів у момент пуску ракет, що призвело до знищення чотирьох із п’яти машин і детонації боєприпасів.

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На кадрах також видно уцілілу пускову установку, що виглядає пошкодженою та горить. Ймовірно, російські оператори та допоміжний персонал, дислокований подалі від пускових установок, поспішно залишили територію, ймовірно, вивозять поранених.

ЗРК С-400 “Тріумф” - що про нього відомо

С-400 — російська зенітно-ракетна система, призначена для захисту від атак з повітря, балістичних ракет, крилатих ракет і безпілотників на великих і середніх дистанціях. Взятий на озброєння у 2007 році, він може вражати цілі на відстані до 400 кілометрів, використовуючи відповідні радари для виявлення, координації та відстеження цих цілей.

"Українська правда" повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення 15-та бригада "Чорний ліс" ліквідувала цілий полк ППО російських військ загалом кількістю до 30 одиниць техніки.

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Командир бригади Олександр Попов сказав: «Я радий, що ці системи неможливо відновити чи відтворити навіть за рік».

Він додав: «Неважливо, скільки ці комплекси коштують. Важливо те, що їх відновлення є технологічно складним і трудомістким».

Попов також зазначив, що бригада знищила як засоби радіоелектронної боротьби, так і новітні радіолокаційні системи. «Були і розробки 2023-го року, які ще не пішли в серію, але вони уже нами знищувалися», — додав він.

На початку повномасштабного вторгнення Україні не вистачало пілотів БПЛА та безпілотників, що обмежувало можливості артилерійської розвідки контролем лінії зіткнення, пише «Українська правда».

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Однак до літа 2024 року піхотні підрозділи на фронті наситилися розвідувальними безпілотниками малого радіусу дії, що дозволило пілотам бригади “Чорний ліс” зосередитися на глибших ударах — 30 кілометрів і далі — по території Росії.

Вранці 3 серпня Збройні сили України (ЗСУ) провели масштабну операцію в тимчасово окупованому Криму, успішно вразивши російський підводний човен , обладнаний для розміщення крилатих ракет «Калібр», разом із чотирма зенітними ракетами С-400.

Тоді у Генштабі ЗСУ повідомили, що в координації з Військово-Морськими Силами українські підрозділи пошкодили також чотири пускові установки ЗРК "Тріумф".