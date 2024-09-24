Служба безпеки України повідомила про затримання агента Росії в Харкові.

Ним виявився мобілізований 45-річний мешканець міста, якого в серпні дистанційно завербувала воєнна розвідка ворога.

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СБУ затримала зрадника, який наводив російські ракети на свою бригаду ЗСУ

Він мав скоригувати повітряний удар по одному з підрозділів своєї бригади. Для наведення вогню зрадник позначив локації на картах Google та надіслав скріншот російському куратору.

Агент провів дорозвідку поблизу бойових позицій української ППО, яку росіяни сподівалися "обійти" під час ракетного удару.

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Перед обстрілом зловмисник мав прибути до визначеного місця на передовій, а росіяни – створити для нього місце для переходу лінії фронту.

Під час спецоперації українська спецслужба провела комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ, що повністю зірвало плани Росії

Більше по темі СБУ схопила колаборанта, який допомагав росіянам катувати українських патріотів Росіяни призначили його до центральної в'язниці, яка діяла у складі "управління служби виконання покарань по Херсонській області Росії".

Яке покарання загрожує зраднику, який наводив російські ракети на свою бригаду ЗСУ

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ схопила банкіра, який працював на ворожу воєнну розвідку в Харкові

Служба безпеки України повідомила про затримання чергового агента воєнної розвідки Росії, який працював на російського шпигуна – росіянина, що був співробітником українського банку й готував удари по обласному центру.

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Він об’їжджав місто на власному авто й приховано збирав дані про розташування військових об’єктів на телефонну камеру, а також збирав для росіян інформацію про місця та наслідки повітряних ударів Росії по місту.

Отримані дані надавалися російському шпигуну під час особистих зустрічей, а також за допомогою месенджера.