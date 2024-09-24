Президент Чехії Петр Павел вважає найбільш імовірним результатом війни перебування частини української території під окупацією, пише New York Times, цитуючи чеського президента.

Павел спрогнозував імовірний результат війни Росії проти України

"Найбільш імовірний результат війни полягатиме в тому, що частина української території залишиться під російською окупацією, хоч і тимчасово", − пояснив президент Чехії.

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Він зауважив, що це "тимчасово" може тривати роками.

Павел уточнив, що є країни, які пережили тимчасову окупацію, але згодом відновили свою незалежність. Він не уточнив про які саме держави йдеться, але на думку журналістів New York Times, ймовірно, малися на увазі Естонія, Литва та Латвія.

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Видання наголосило, що публічно чиновники, в основному, повторюють, що форму будь-якого майбутнього врегулювання з Росією повинен визначити саме Київ, а не ЄС чи НАТО.

Більше по темі Нідерланди надали Україні майже 210 млн євро на відновлення інфраструктури 45 млн євро внесуть до Фонду підтримки енергетики України.

Чехія закликала посилити підтримку України та санкції проти Росії

Президент Чехії раніше закликав збільшити підтримку України та посилити санкції проти Росії.

24 липня Чехія запустила другий проєкт із закупівлі боєприпасів для України під назвою "Ініціатива-2025", до якого долучаться п’ять збройових компаній. Триває збір інформації про озброєння, яке компанії зможуть надати Україні у 2025 році.

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У лютому Чехія повідомила про наявність близько 800 тис. одиниць амуніції в третіх країнах, які члени Європейського Союзу можуть закупити й надіслати Україні.

9 травня Петр Павел анонсував прибуття близька 180 тис. боєприпасів за чеською ініціативою.