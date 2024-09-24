Колишніх керівників Служби безпеки України (СБУ) і 20 високопосадовців Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії судитимуть за злочини, скоєні під час Революції Гідності.

Серед обвинувачених є колишній керівник служби безпеки президента РФ, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

В Україні будуть судити посадовців СБУ та ФСБ за злочини під час Революції Гідності

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишніх голови СБУ, його першого заступника і начальника Департаменту захисту національної державності, директора і 20 співробітників російської ФСБ.

Advertisement

Їх звинувачують у проведенні підривної діяльності проти України, вчинення дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та ненависті в Україні, незаконного перешкоджання акціям протесту у 2013-2014 роках.

Серед обвинувачених генерал армії – екскерівник служби безпеки президента Росії, заступник головнокомандувача Внутрішніх військ і ще п’ятеро генералів, які займали керівні посади в російських спецлужбах.

У грудні 2013 року 20 співробітників російської спецслужби приїхали в Україну для виконання спільного рішення колишніх керівників СБУ та ФСБ.

Їх розмістили в будівлях СБУ, де вони організовували створення відеозаписів провокативного характеру.

Advertisement

Посадовці створили Ютуб-канал на якому опублікували понад 250 відеозаписів з метою дискредитації суспільно-політичних подій в Україні та приниження українців як нації загалом.

У злочинах, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, встановлений безпосередній вплив російської ФСБ на колишнє керівництво української спецслужби з метою проведення спільної підривної діяльності проти України.

Ексголову та ексначальника департаменту СБУ також судитимуть за колабораційну діяльність – добровільне зайняття у 2022 році посад в незаконно утворених на тимчасово захоплених територіях України «органах безпеки» РФ.

Advertisement

Оскільки обвинувачені переховуються від правоохоронних органів і перебувають у міжнародному розшуку, щодо них проведене спеціальне досудове розслідування (in absentia).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Державного бюро розслідувань.

Слідство ідентифікувало всіх спецназівців, які стріляли по майданівцям - подробиці

5 серпня у межах справи про перші убивства на Майдані - Сергія Нігояна, Михайла Жизневського і Романа Сеника - слідчі встановили представників спецпідрозділів Міністерства внутрішніх справ, які стріляли з гвинтівки ФОРТ-500.

Зокрема, ідентифіковано всі підрозділи внутрішніх військ та спецпідрозділу «Беркут», які перебували поруч із місцями вогнепальних поранень.

Advertisement

Тривають інші слідчі дії з метою подальшого притягнення винних до кримінальної відповідальності.