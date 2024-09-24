Норвезький уряд виділить 100 млн крон (близько 9,5 млн доларів) для продовження місії з евакуації тяжко поранених українців для лікування у Європі, пише видання VG.

Скільки надала Норвегія на евакуацію поранених з України

За словами прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, ця програма є життєво необхідною для важкопоранених українців.

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Угода між Норвегією та ЄС мала закінчитися в листопаді, але переобладнаний літак SAS продовжить евакуацію до квітня 2025 року.

"Дуже важливо частину важкопоранених вивозити на лікування. У нас є літак і екіпаж, які мають велике міжнародне визнання, щоб ми могли виконувати цю роботу", – наголосив прем’єр.

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Майже половина всіх евакуйованих важкохворих українців, тобто 1931 людина, була перевезена цим літаком. Пацієнтів спершу доставляють до Польщі, а потім транспортують до лікарень у Європі. 400 пацієнтів норвезького літака медевакуації лікувалися в Норвегії.

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Норвегія збільшила підтримку України на 430 млн євро

Уряд Норвегії збільшить цивільну допомогу Україні на п'ять млрд крон (430 млн євро) цього року та продовжити надання допомоги до 2030 року.

Загальний пакет допомоги для України збільшиться до 135 млрд крон (11,5 млрд євро) з раніше оголошених 75 мільярдів. Додаткові 430 млн євро спрямують на цивільні потреби.

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Уряд Норвегії надав додаткові 48,28 млн євро (570 млн норвезьких крон) до Міжнародного фонду для України (IFU) на закупівлю дронів та засобів протиповітряної оборони.