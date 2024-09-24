З початку року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 203 дитини із Херсонської області.

“Порятунком наших громадян цього разу займалася благодійна організація «Save Ukraine». Наша мета – повернути всіх дітей на Батьківщину”, - написав посадовець.

Він зауважив, що кожне повернення – це окрема спецоперація, яка потребує надзусиль.

“ З ними працюватимуть спеціалісти, які нададуть необхідну медичну, психологічну, гуманітарну та соціальну допомогу”, - зазначив Прокудін.

З тимчасово окупованої території Херсонської області на підконтрольну Україні територію повернули 16-річного юнака і 18-річну дівчину, позбавлену батьківського піклування.

Росія викрала десятки тисяч українських дітей – скільки вже повернули

13 вересня з ТОТ Херсонщини повернули сімох хлопчиків та трьох дівчаток віком від 3 до 16 років.

4 вересня з окупованої Херсонської області повернули ще одну українську родину з трьома дітьми віком від 12 до 16 років.

Кореспондент Kyiv Post повідомляв раніше, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час форуму за участі керівників державних інституцій 27 серпня розповів про те, що за останні вже понад два роки Росія викрала десятки тисяч українських дітей, тоді як повернути вдалося лише кілька сотень.

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Наразі повернуто лише кілька сотень.

27 серпня на підконтрольну територію України з тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще вісьмох дітей.