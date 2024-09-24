Національна Рада Швейцарії (нижня палата парламенту) офіційно визнала Голодомор 1932-33 років систематичними діями, спрямованими на знищення українського народу.
Це визнання є важливим кроком на шляху до відновлення історичної справедливості, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
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У Швейцарії визнали Голодомор геноцидом українців - що відомо
"Вдячний Швейцарському Парламенту за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом Українського народу. Це справді історичне рішення.
І це вкрай важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та збереження пам’яті про мільйони невинних жертв", - написав Стефанчук.
Він зазначив, що в ухваленій заяві парламентарі Швейцарії визнають дії, спрямовані на масове і цілеспрямоване вбивство голодом із наміром знищити національну, етнічну, расову або релігійну групу, актом геноциду.
Іспанія визнала Голодомор геноцидом українського народу - подробиці
15 травня комітет із закордонних справ Конгресу депутатів Іспанії ухвалив резолюцію про офіційне визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українців.
Крім заклику про визнання Голодомору та публічного вшанування його жертв, документ пропонував уряду продовжити підтримку України "задля захисту її демократії та територіальної цілісності від російського авторитарного режиму".