Служба безпеки України повідомила про затримання чергового експосадовця-колаборанта, який співпрацював із Росією в період окупації Херсона.

СБУ затримала колаборанта, який допомагав росіянам катувати українських патріотів

Затриманим виявився колишній молодший інспектор місцевої виправної колонії, який після захоплення Херсона запропонував росіянам працювати на них.

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На території в’язниці він охороняв камери, до яких звозили учасників руху українського опору в регіоні.

Зрадник брав участь у перевезенні потерпілих до інших російських місць утримання, створених на ТОТ на півдні України. Там до людей застосовували тортури, зокрема катування струмом, побиття палицями та тримання в карцерах без їжі та води.

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Після деокупації Херсона зловмисник залишився в місті та тривалий час переховувався від правосуддя, практично не виходячи з дому.

Більше по темі СБУ заочно оголосила про підозру генералу РФ, який наказав катувати ветерана АТО Генерал-майор поліції РФ Юрій Зав’ялов та його підлеглі причетні до масових репресій та вбивств цивільних у Херсоні.

Яке покарання загрожує колаборанту, який допомагав росіянам катувати українських патріотів

Йому повідомлено про підозру за двома такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ заочно оголосила про підозру колаборантам, які перевозять FPV-дрони для росіян

Троє колаборантів із Луганської області під виглядом гуманітарної допомоги цивільному населенню фронтових районів перевозять FPV-дрони для російської армії.

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Після призначення їх на посади у 2023 році вони почали виконувати вказівки Москви щодо забезпечення окупаційних угруповань, які воюють на східному фронті.

Зокрема, організували переправлення бойових FPV-дронів із Росії загарбникам на передову.