Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкцій до російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова та компанії Rissa Investments Limited.

Мін'юст просить стягнути в дохід держави їхнє майно, повідомила пресслужба міністерства.

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ВАКС попросили стягнути в дохід України активи Фрідмана, Авена й Косогова

У позові ідеться про стягнення в дохід держави:

82,1086% акцій ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування»

86,2264% статутного капіталу ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ТОВ «Паритет Фінанс», ТОВ «Сенс Діджитал», ТОВ «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА»

100% акцій ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи»

100% статутного капіталу ТОВ «ІДС Аква Сервіс», ТОВ «Потужність», ПП «ІВА», ДП «НОВА.КОМ»

3,343445 % акцій ПрАТ «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПИВО».

Фрідман, Авен та Косогов - російські бізнесмени, засновники та акціонери компаній, які входять до фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп».

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Компанія Rissa Investments Limited є холдинговою компанією, дочірні підприємства якої здійснюють виробництво та дистрибуцію мінеральної води.

Зокрема, на території України, Російської Федерації та Грузії.

Суд Євросоюзу зняв санкції з двох російських бізнесменів - що варто знати

У квітні суд Європейського Союзу оприлюднив рішення, яким два російські бізнесмени - Петро Авен та Михайло Фрідман - були виключені із переліку осіб, на яких поширюються санкції ЄС.

Петро Авен, який має громадянство Росії та Латвії, і Михайло Фрідман із громадянством Росії та Ізраїлю, є головними акціонерами «Альфа-Груп», конгломерату, що представляє Aльфа банк, один із провідних банків Росії.

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У лютому 2022 року, у відповідь на російське вторгнення в Україну, Рада ЄС ухвалила правовий акт, за яким ці двоє, поряд із деякими іншими особами, були включені до санкційного списку, а їхні грошові фонди та інші економічні ресурси були заморожені.

Рада ЄС дійшла висновку, що Авен і Фрідман були асоційованими з людьми, проти яких спрямовані обмежувальні заходи ЄС, зокрема проти Володимира Путіна, оскільки надавали матеріальну допомогу або фінансували російських офіційних осіб, що приймали рішення, підтримували дії та політику Росії, яка була спрямована проти України.

Обидва олігархи заперечили це та заявили про помилковість таких висновків.