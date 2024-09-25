Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Рада Безпеки ООН у її теперішньому вигляді є застарілою і потребує реформування та оновлення складу, зокрема включенням до її складу представників різних континентів.

Про це він повідомив журналістам під час зустрічей у Нью-Йорку, передає кореспондент Укрінформу.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Шольц вважає, що у Радбезі ООН мають бути представники усіх континентів - подробиці

"Нам вдалося досягти тут великого успіху з Пактом заради майбутнього, який ООН погодила тут консенсусом – на мій погляд, це важливий крок для подальшого розвитку багатосторонності.

Advertisement

Також це ознака того, що у світі існує можливість співпраці між державами, попри серйозні виклики, численні ескалації криз і, звичайно ж, війни, з якими нам доводиться мати справу із занепокоєнням", - заявив Шольц.

За його словами, у Пакті йдеться про розвиток багатьох країн, про міжнародну фінансову архітектуру, "але, звичайно ж, ідеться й про Раду Безпеки ООН".

Більше по темі Росія готується атакувати три українські АЕС − Зеленський За словами Президента України, в уряду є докази планів країни-агресора.

"У тому вигляді, в якому Рада Безпеки ООН існує сьогодні, вона відстала від часу. Вона заснована за часів, коли світ був влаштований інакше.

Те, що окремі континенти не представлені ефективно, зокрема на рівні постійних членів, є помилкою, тому нам потрібно оновити її склад", - заявив очільник німецького уряду.

Advertisement

Шольц вказав на те, що ФРН вже багато років "працює із багатьма партнерами, з Індією, Бразилією та Японією, щоб домогтися змін".

"Останні переговори із багатьма іншими країнами показують, що ми на правильному шляху: справа нарешті зрушились із мертвої точки. Радбез має бути реформований, аби він міг гідно виконувати свої функції у світі", - додав він.

Фінляндія пропонує виключити Росію з Радбезу ООН - що відомо

18 вересня президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що будь-яка країна-член Радбезу ООН, яка бере участь у незаконній війні, як-от Росія в Україні, має бути виключений з Ради.

Він додавав, що жодна країна-учасниця Радбезу ООН не повинна мати права вето.

Advertisement

Стубб запропонував збільшити кількість країн постійних членів Радбезу ООН із діючих 5 до 10, додавши по одній країні від Латинської Америки, двох від Африки та двох від Азії.