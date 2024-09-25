Делегація Міністерства оборони України запропонувала Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції долучитися до проєкту “Північна бригада" і підготувати та озброїти по одному українському батальйону.

Про це повідомляє міністерство оборони України.

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Україна закликала скандинавські країни приєднатися до “Північної бригади"

Заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Олександр Балануца під час зустрічі із держсекретарем норвезького Міністерства оборони Анн Марі Аанеруд запропонував Норвегії долучитися до проєкту “Північна бригада”.

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Також під час семінару Північної оборонної промисловості Балануца закликав директорів з озброєнь Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції до двостороннього співробітництва та інвестицій в українську оборонну промисловість.

За його словами, оборонні компанії та країни Північної Європи, долучившись до проєкту "Північна бригада", отримають можливість продемонструвати ефективність виробів північноєвропейської оборонної промисловості на реальному полі бою.

Українська делегація також провела зустріч з представниками компаній оборонної промисловості - NAMMO, Fjord Defence, FLIR UAS, Kongsberg, Equipnor, Norlense та Rheinmetal.

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Крім того, делегація Міноборони України донесла представникам Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони Норвегії потребу збільшення допомоги від держав-партнерів.

Сторони обговорили питання євроатлантичної інтеграції України та збільшення допомоги Україні в межах програми Нансена.

За словами держсекретаря норвезького Міністерства оборони, її країна залишається відданою у своїй підтримці України.

Намір уряду Норвегії розширити Програму підтримки Нансена до 2030 року та виділити додаткові 5 мільярдів норвезьких крон цього року для України свідчить про це.

"Попри всю складність ситуації на полі бою, ми віримо у перемогу України", – запевнила Аанеруд.

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Україна запросила Болгарію доєднатися до коаліції з розмінування - подробиці

11 вересня Україна запросила Болгарію приєднатися до коаліції з розмінування під час перемовин заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Олександр Балануца з тимчасово повіреним у справах Болгарії в Україні Ніколаєм Ненчевим.

Українська та болгарська сторона обговорили шляхи продовження співпраці та допомоги, зокрема навчання українських військовослужбовців в межах EUMAM.