Російські війська вдарили по центру міста Краматорськ Донецької області. Відомо про двох загиблих і 15 осіб, які дістали поранень.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
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Удар РФ по Краматорську 25 вересня
“Щонайменше 1 людина загинула і 15 поранені — такі попередні наслідки удару по Краматорську станом на 17:00. Росіяни поцілили в центр міста”, - повідомив Філашкін.
Внаслідок російського удару пошкоджені два багатоповерхові будинки, магазини та автомобілі.
На місці працюють органи влади і всі відповідальні служби.
Пізніше начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко згодом повідомив про другого загиблого.
Атаки РФ на Краматорському напрямку - що відомо
21 вересня за підтримки авіації російська окупаційна армія дев’ять разів намагалася прорвати оборону в районах Часового Яру, Калинівки, Іванівського та Білої Гори на Краматорському напрямку.
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