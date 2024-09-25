Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час зустрічі у Нью-Йорку з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі засудив нещодавнє постачання балістичних ракет іранського виробництва для Росії.

Боррель також зауважив, що ця зброя несе пряму загрозу для європейської безпеки, бо буде використана проти України, йдеться у повідомленні на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

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У ЄС засудили постачання Іраном ракет Росії

Під час зустрічі Боррель заявив, що ЄС розглядає постачання такої зброї як пряму загрозу для європейської безпеки.

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Він зауважив, що такі постачання є кроком до істотної ескалації після постачання в Росію іранських БПЛА та боєприпасів, які Росія використала для злочинних атак по цивільних цілях в Україні.

Також високий представник ЄС зазначив, що існує ризик повномасштабної військової ескалації на Близькому Сході, та закликав Іран скористатися своїм впливом, щоб уникнути подальшої ескалації конфлікту.

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Боррель наголосив на важливості поваги до прав людини і фундаментальних прав.

Він закликав владу Ірану дотримуватися фундаментальних свобод громадян власної країни та припинити практику свавільних ув’язнень людей, включаючи громадян країн ЄС, на території Ірану.

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Високий представник ЄС також наголосив на важливості відновлення «ядерної» дипломатії та, як координатор переговорів в рамках Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA) щодо ядерної програми Ірану, висловив готовність сприяти пошуку дипломатичних рішень для суперечностей, що заважають подальшій реалізації цієї угоди.

Президент Ірану заперечив постачання балістичних ракет Росії - подробиці

17 вересня президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що його країна не передавала зброю Росії з моменту його вступу на посаду наприкінці липня.

"Цілком можливо, що постачання відбулися в минулому… Але я можу вас запевнити, що з моменту мого вступу на посаду таких постачань до Росії не було", − пояснив Пезешкіан.

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Пезешкіян повторив російську тезу про те, що причиною війни РФ проти України є порушення країнами НАТО, "обіцянки не розширюватися на схід".