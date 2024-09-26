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За фактом ухилення від сплати податків чоловікам повідомлено про підозру (ч. 3 ст. 212 КК України).

Внаслідок чого до державного бюджету не надійшло понад 75 млн грн податків.

Насправді обсяги були в рази більші, ніж офіційно задокументовані.

Для цього у документації надавали недостовірні відомості щодо обсягів виробленої та реалізованої продукції.

За даними слідства, підприємство братів ексдепутатів з виготовлення цегли на Львівщині ухилилось від сплати податків.

На балансі підприємства перебуває необліковане майно на суму майже 16 млн грн:

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Власники підприємства – рідні брати екснародних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, повідомили Державне бюро розслідувань і Офіс генпрокурора .

Суд арештував та передав в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) нову партію майна підприємства «Бетонбуд».

Суд арештував майно братів Медведчука та Козака на майже 400 млн грн - подробиці

30 липня Служба безпеки України разом із Державним бюро розслідувань зібрали матеріали, за якими суд арештував додаткові активи на 400 млн гривень братів екснардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Серед майна є завод із виробництва бетону, земельні ділянки, корпоративні права, майнові комплекси, автотранспорт чотирьох підприємств у Львові та будівельна компанія.

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Активи передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Брати екснардепів-зрадників Медведчука та Козака отримали підозру – що варто знати

10 червня Служба безпеки та Державне бюро розслідувань повідомили про підозру братам екснардепів-зрадників Медведчука та Козака Сергію Медведчуку та Богдану Козаку.

Вони причетні до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017-2023 років.

"У тінь" виводилися мільйони гривень, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло понад 75 млн гривень податків. Ці кошти спрямували для фінансування війни РФ проти України.

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Зловмисники використали львівську компанію з виробництва будівельних матеріалів, якою вони керували як бенефіціарні власники. Топменеджмент підприємства не обліковував частину продукції та нелегально продавав її третім особам.