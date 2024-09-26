Білий дім оголосив пропозицію про тимчасове 21-денне припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою", пише Politico.

Угода про призупинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою" від США − подробиці

Найвищі посадовці адміністрації чинного прехидента Штатів Джо Байдена працювали з Францією та арабськими союзниками в регіон для укладання угоди цього тижня під час Генасамблеї ООН.

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Угоду підтримують Австралія, Канада, Франція, Німеччина, Саудівська Аравія та Катар.

"Упродовж 21 дня ми вестимемо переговори щодо потенційного вирішення конфлікту", − пояснив високопосадовець адміністрації американського президента.

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Подробиці угоди поки невідомі, однак передбачається, що вона призупинить бойові дії, вимагатиме переміщення ізраїльських військ уздовж ізраїльсько-ліванського кордону та повернення ізраїльтян до власних будинків на півночі.

"Ми очікуємо, що коли уряд Лівану та уряд Ізраїлю приймуть це, вогонь буде припинено по обидва боки блакитної ліні", − наголосив американський посадовець.

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Наразі представники США налаштовані, що Ізраїль та "Хезболла" погодяться на пропозицію.

Журналісти Politico вважають, що "Хезболла" найімовірніше, посилить дії проти Ізраїлю.

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Ізраїль завдав ударів по 280 об’єктах "Хезболли" у Лівані

25 вересня винищувачі військово-повітряних сил Ізраїлю завдали ударів по 280 об’єктах угруповання "Хезболла" у Лівані.

Унаслідок удару Ізраїлю по передмістю столиці Лівану Бейруту загинув високопоставлений командир "Хезболли" Ібрагім Кубайсі.

Ізраїль заперечив свою причетність до нещодавнього підриву пейджерів та рацій "Хезболли" в Лівані.

Нагадаємо, що спецслужба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 тис. тайванських пейджерів, які одночасно вибухнули в кишенях і руках членів угруповання "Хезболла".