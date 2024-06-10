Служба безпеки та Державне бюро розслідувань повідомили про підозру братам екснардепів-зрадників Медведчука та Козака Сергію Медведчуку та Богдану Козаку.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

СБУ та ДБР повідомили про підозру братам екснардепів-зрадників Медведчука та Козака

Як зазначається, Сергій Медведчук і Богдан Козак причетні до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017-2023 років.

"Йдеться про умисно виведені "в тінь" мільйони гривень, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло понад 75 млн грн податків. За оперативними даними, ці кошти були спрямовані для фінансування війни РФ проти нашої держави", – пояснили в СБУ.

Advertisement

Зловмисники використали львівську компанію з виробництва будівельних матеріалів, якою вони керували як бенефіціарні власники. Топменеджмент підприємства не обліковував частину продукції і нелегально продавав її третім особам.

СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК
Більше по темі

СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК

Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Так фігуранти ухилялися від сплати податків за реалізовану продукцію, а директор і бухгалтер компанії вносили недостовірні відомості до фінансово-звітної документації.

Як пояснили в Службі безпеки, судово-економічна експертиза підтвердила факти завдання державі збитків на мільйони гривень та привласнення цих грошей на користь фігурантів.

Advertisement

Яке покарання загрожує зловмисникам

Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Водночас дії їхніх спільників – директора і бухгалтера підконтрольної компанії, які перебувають в Україні, додатково кваліфіковані за ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

Їм загрожує ув’язнення.

СБУ затримала соратників Медведчука, які працювали на російську пропаганду

Нагадаємо, що 15 травня Служба безпеки України викрила у Києві членів підпільного осередку прокремлівського проєкту "Другая Украина".

Про це теж повідомляли в СБУ.

Як зазначалося, цю організацію в Росії очолив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук, який координує свою діяльність із Федеральною службою безпеки (ФСБ) РФ. Готову медіа-продукцію вони пересилали на погодження своєму куратору з Росії, колишньому ведучому на каналах Медведчука, директору проєкту Денису Жарких.

Advertisement

Антиукраїнський контент поширювали на підконтрольних Медведчуку інформресурсах – сайті "Другая Украина", сторінках у соцмережах та в Ютубі.

Слідчі повідомили двом учасникам агентурної групи про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
СБУ оголосила підозру у підтримці війни російському актору з відомого серіалу Росія
СБУ оголосила підозру у підтримці війни російському актору з відомого серіалу
Київ Пост
3г тому
На 15 років ув'язнили агента РФ, який готував масовані удару по Харкову СБУ
На 15 років ув'язнили агента РФ, який готував масовані удару по Харкову
Київ Пост
6г тому
СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Мобілізація
СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК
Київ Пост
10г тому
Дрони вночі атакували чотири нафтобази в РФ – Генштаб Росія
Дрони вночі атакували чотири нафтобази в РФ – Генштаб
Тимур Дубовик
11г тому
Спонсорований контент
" Попередній На виборах до Європарламенту в Польщі перемогла партія Дональда Туска
Далі » Частину переданих Києву F-16 розмістять на іноземних авіабазах