Служба безпеки та Державне бюро розслідувань повідомили про підозру братам екснардепів-зрадників Медведчука та Козака Сергію Медведчуку та Богдану Козаку.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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СБУ та ДБР повідомили про підозру братам екснардепів-зрадників Медведчука та Козака

Як зазначається, Сергій Медведчук і Богдан Козак причетні до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017-2023 років.

"Йдеться про умисно виведені "в тінь" мільйони гривень, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло понад 75 млн грн податків. За оперативними даними, ці кошти були спрямовані для фінансування війни РФ проти нашої держави", – пояснили в СБУ.

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Зловмисники використали львівську компанію з виробництва будівельних матеріалів, якою вони керували як бенефіціарні власники. Топменеджмент підприємства не обліковував частину продукції і нелегально продавав її третім особам.

Більше по темі СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Так фігуранти ухилялися від сплати податків за реалізовану продукцію, а директор і бухгалтер компанії вносили недостовірні відомості до фінансово-звітної документації.

Як пояснили в Службі безпеки, судово-економічна експертиза підтвердила факти завдання державі збитків на мільйони гривень та привласнення цих грошей на користь фігурантів.

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Яке покарання загрожує зловмисникам

Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Водночас дії їхніх спільників – директора і бухгалтера підконтрольної компанії, які перебувають в Україні, додатково кваліфіковані за ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

Їм загрожує ув’язнення.