У ніч на 26 вересня російська окупаційна армія вкотре масовано атакувала на українську енергетику.
Пошкоджень зазнали три об’єкти передачі електроенергії, один із них - у Миколаївській області, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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Удар РФ по українській енергетиці 26 вересня - подробиці
"Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану атаку на українську енергетику, застосувавши для цього дрони та ракети. Зокрема, було атаковано три об’єкти передачі електроенергії, один із них - у Миколаївській області", - зазначив він.
Шмигаль розповів, що армії РФ не вдалось досягти своїх цілей, оскільки енергосистема працює у збалансованому режимі, а вимкнень електропостачання не заплановано.
Зокрема прем'єр зазначив, що триває будівництво інженерного захисту на енергетичних підстанціях у Миколаївській області та системи розподіленої генерації.
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"У Миколаєві ознайомилися з процесом установки двох когенераційних установок потужністю 1,5 МВт кожна. Це забезпечить теплом понад 200 багатоквартирних житлових будинків, 5 медичних та 24 освітніх закладів", - додав Шмигаль.
Росія масовано атакувала Україну 26 вересня - що відомо
У ніч проти 26 вересня Росія масовано атакувала Україну "Шахедами".
У напрямку Києва летіли понад 15 російських дронів, 10 з яких вдалося збити силам ППО. Уламки збитого "Шахеда" впали на території дитячого садочку.
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