У ніч на 26 вересня російська окупаційна армія вкотре масовано атакувала на українську енергетику.

Пошкоджень зазнали три об’єкти передачі електроенергії, один із них - у Миколаївській області, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Удар РФ по українській енергетиці 26 вересня - подробиці

"Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану атаку на українську енергетику, застосувавши для цього дрони та ракети. Зокрема, було атаковано три об’єкти передачі електроенергії, один із них - у Миколаївській області", - зазначив він.

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Шмигаль розповів, що армії РФ не вдалось досягти своїх цілей, оскільки енергосистема працює у збалансованому режимі, а вимкнень електропостачання не заплановано.

Зокрема прем'єр зазначив, що триває будівництво інженерного захисту на енергетичних підстанціях у Миколаївській області та системи розподіленої генерації.

"У Миколаєві ознайомилися з процесом установки двох когенераційних установок потужністю 1,5 МВт кожна. Це забезпечить теплом понад 200 багатоквартирних житлових будинків, 5 медичних та 24 освітніх закладів", - додав Шмигаль.