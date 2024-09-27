27 вересня росіяни масштабно атакували Ізмаїл Одеської області, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наліт дронів на Ізмаїл 27 вересня − подробиці

"Сьогодні під ранок ворог вдався до масштабного терору Ізмаїлу. Росіяни запустили ударні безпілотники по півдню нашої області. Робота сил протиповітряної оборони тривала довго і напружено", − зазначив Кіпер.

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09:09: Одеська облпрокуратура повідомила, що кількість постраждалих зросла до 14 осіб.

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Серед постраждалих від обстрілу є двоє хлопчиків 3 і 13 років та 14-річна дівчинка.

За даними Кіпера, загинули дві жінки 1934 та 1955 років народження, а також 73-літній чоловік. Надійшли також повідомлення про поранення 11 людей, серед якиї є одна дитина.

Унаслідок нальоту пошкоджені приватні й багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі та автомобілі.

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Ворожі дрони спричинили займання, проте їх уже ліквідували рятувальники.