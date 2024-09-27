«Протягом майже трьох років Сполучені Штати об’єднували світ, щоб підтримувати народ України, який захищає свою свободу від російської агресії, і пріоритетом моєї адміністрації було надання Україні підтримки, необхідної для перемоги», – заявив президент США Джо Байден після зустрічі в Білому домі з президентом Володимиром Зеленським.

«За цей час Україна виграла битву під Києвом, повернула більшу частину території, яку Росія захопила на початку війни, зберегла свій суверенітет і незалежність. Але є ще багато роботи. Ось чому сьогодні я оголошую про збільшення допомоги Україні у сфері безпеки та низку додаткових дій, щоб допомогти Україні виграти цю війну».

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Він виділив Україні все фінансування безпеки, що залишилося, виділене Конгресом для Києва на решту його президентського терміну, який закінчується в січні. Віцепрезидентка та кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс і її конкурент від Республіканської партії Дональд Трамп ведуть напружену боротьбу перед виборами в листопаді.

Більше по темі Зеленський зустрівся з президентом США Байденом і віцепрезиденткою Гарріс Головною темою зустрічей лідерів стало обговорення підтримки Штатами України.

Західні союзники висловили стурбованість тим, що Вашингтон не буде надійним партнером, якщо переможе кандидат від Республіканської партії. Останніми тижнями Трамп загострив свою антиукраїнську риторику, заявивши, що Зеленський поширив «неприємний невеликий наклеп на нього» після того, як український лідер поставив під сумнів твердження Трампа про можливість припинення війни за 24 години.

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У своєму зверненні Байден офіційно повідомив, що він також доручив Міністерству оборони США виділити до кінця цього року решту коштів Ініціативи сприяння безпеці Україні, що становить 2,4 млрд доларів на додаток до 5,5 млрд доларів, які вже схвалив Конгрес США.

Фінансування Ініціативи сприяння безпеці в Україні міститиме додаткові засоби протиповітряної оборони, безпілотники та боєприпаси класу «повітря-земля», а також підтримку потреб у її технічному обслуговуванні та забезпеченні.

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Загальний пакет, за словами президента США, включає:

Об'єднана зброя протистояння (JSOW), боєприпаси великої дальності;

Додаткова батарея ЗРК Patriot і ракети до неї. Байден заявив, що Україна отримає «додаткові сотні ракет Patriot і AMRAAM протягом наступного року»;

Розширена підготовка українських пілотів F-16, унаслідок чого наступного року буде додатково навчено 18 пілотів.

Байден також оголосив, що «Міністерство юстиції, Міністерство фінансів і Секретна служба США вжили заходів, щоб зруйнувати глобальну мережу криптовалют у координації з міжнародними партнерами» у межах плану посилення санкцій проти Москви .

«Росія не переможе. Україна переможе, і ми продовжуватимемо підтримувати вас на кожному кроці», – наголосив Байден після привітання Зеленського в Овальному кабінеті та отримання «Плану перемоги» українського лідера.

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Зеленський відповів, що Україна глибоко цінує те, що Україна та Америка стоять пліч-о-пліч.