«Протягом майже трьох років Сполучені Штати об’єднували світ, щоб підтримувати народ України, який захищає свою свободу від російської агресії, і пріоритетом моєї адміністрації було надання Україні підтримки, необхідної для перемоги», – заявив президент США Джо Байден після зустрічі в Білому домі з президентом Володимиром Зеленським.
«За цей час Україна виграла битву під Києвом, повернула більшу частину території, яку Росія захопила на початку війни, зберегла свій суверенітет і незалежність. Але є ще багато роботи. Ось чому сьогодні я оголошую про збільшення допомоги Україні у сфері безпеки та низку додаткових дій, щоб допомогти Україні виграти цю війну».
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Він виділив Україні все фінансування безпеки, що залишилося, виділене Конгресом для Києва на решту його президентського терміну, який закінчується в січні. Віцепрезидентка та кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс і її конкурент від Республіканської партії Дональд Трамп ведуть напружену боротьбу перед виборами в листопаді.
Зеленський зустрівся з президентом США Байденом і віцепрезиденткою Гарріс
Західні союзники висловили стурбованість тим, що Вашингтон не буде надійним партнером, якщо переможе кандидат від Республіканської партії. Останніми тижнями Трамп загострив свою антиукраїнську риторику, заявивши, що Зеленський поширив «неприємний невеликий наклеп на нього» після того, як український лідер поставив під сумнів твердження Трампа про можливість припинення війни за 24 години.
У своєму зверненні Байден офіційно повідомив, що він також доручив Міністерству оборони США виділити до кінця цього року решту коштів Ініціативи сприяння безпеці Україні, що становить 2,4 млрд доларів на додаток до 5,5 млрд доларів, які вже схвалив Конгрес США.
Фінансування Ініціативи сприяння безпеці в Україні міститиме додаткові засоби протиповітряної оборони, безпілотники та боєприпаси класу «повітря-земля», а також підтримку потреб у її технічному обслуговуванні та забезпеченні.
Загальний пакет, за словами президента США, включає:
- Об'єднана зброя протистояння (JSOW), боєприпаси великої дальності;
- Додаткова батарея ЗРК Patriot і ракети до неї. Байден заявив, що Україна отримає «додаткові сотні ракет Patriot і AMRAAM протягом наступного року»;
- Розширена підготовка українських пілотів F-16, унаслідок чого наступного року буде додатково навчено 18 пілотів.
Байден також оголосив, що «Міністерство юстиції, Міністерство фінансів і Секретна служба США вжили заходів, щоб зруйнувати глобальну мережу криптовалют у координації з міжнародними партнерами» у межах плану посилення санкцій проти Москви .
«Росія не переможе. Україна переможе, і ми продовжуватимемо підтримувати вас на кожному кроці», – наголосив Байден після привітання Зеленського в Овальному кабінеті та отримання «Плану перемоги» українського лідера.
Зеленський відповів, що Україна глибоко цінує те, що Україна та Америка стоять пліч-о-пліч.
During the meeting with @POTUS, I presented the Victory Plan to him. We discussed details to strengthen the Plan, coordinated our positions, views, and approaches, and tasked our teams with holding consultations on the next steps.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 26, 2024
We deeply appreciate that Ukraine and the United… pic.twitter.com/ow67qHZqF9
Республіканці у Вашингтоні засуджують відвідування Зеленським заводу з виробництва боєприпасів у Пенсільванії та закликають відсторонити українського посла
Спікер Палати представників Конгресу США закликав звільнити посла України в США Оксану Маркарову, заявивши, що відвідування Зеленським заводу з виробництва боєприпасів у штаті Пенсільванія, який є критичним важливим у передвиборчий час, є втручанням у вибори.
Спікер Майк Джонсон (R-LA) написав листа Зеленському на цю тему, стверджуючи, що «Об’єкт перебував у штаті, де відбувається політична боротьба, його очолював найвищий політичний сурогат [віцепрезидентка та кандидатка в президенти від Демократичної партії – ред.] Камала Гарріс, і не долучив жодного республіканця, оскільки республіканців не запросили навмисно. Тур точно був партійною передвиборчою подією, покликаною допомогти демократам, і є втручанням у вибори».
"Я вимагаю негайно звільнити посла України в США Оксану Маркарову", – додав він, заявивши, що вона більше не може "чесно і ефективно служити дипломатом у цій країні".
Республіканський очільник Комітету з нагляду та підзвітності нижньої палати Конгресу США Джеймс Комер розпочав розслідування поїздки Зеленського, також припустивши, що візит на фабрику, яка постачає боєприпаси в Україну, був одним із пунктів плану передвиборчої кампанії для Гарріс.
Пенсільванія, штат, у якому народився Байден, знову стала важливим штатом для перемоги будь-якого кандидата, оскільки опитування свідчать про запеклу боротьбу між кандидатами-суперниками. Штат має 19 голосів виборців, тобто є п'ятим за кількістю голосів серед штатів США після Нью-Йорка.
На спільній пресконференції з Зеленським віцепрезидентка заявила, що США підтримують Україну «не з благодійності, а з національних інтересів»
Після зустрічі із Зеленським у четвер віцепрезидентка Гарріс підтвердила непохитну підтримку України з боку Америки та нагадала про свою позицію щодо того, що світ має протистояти агресії російського лідера Владіміра Путіна.
«Путін почав цю війну, і він може закінчити її завтра», – пояснила вона й додала: «Натомість… він продовжує штурмувати цивільну інфраструктуру та тероризувати громадян України».
Говорячи про політичного опонента та тих у партії Трампа, хто намагається очорнити Зеленського, закликає Америку припинити підтримку Києва й виступає проти вступу України до НАТО, Гарріс сказала: «У цій країні є ті, хто вимагатиме від України відмовитися від відносин у сфері безпеки [з НАТО – ред.]. Це пропозиції про капітуляцію, які є небезпечними і неприйнятними».
Вона зазначила, що коли право країни на суверенітет «під загрозою де завгодно, вони під загрозою всюди» і що Америка підтримує Україну «не з благодійності, а тому, що це в її національних інтересах».
Про звернення України щодо використання на території Росії далекобійних ракет США тоді не згадувалося.
Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським у п'ятницю вранці
Незабаром після появи на пресконференції з Камалою Гарріс колишній президент і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп підтвердив, що зустрінеться з українським президентом у п'ятницю, це стане їхньою першою зустріччю з 2019 року.
На пресконференції Трамп заявив, що планує зустрітися із Зеленським близько 9:45 у Trump Tower у Нью-Йорку.