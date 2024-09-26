У ніч проти 26 вересня Росія масовано атакувала Україну "Шахедами".

Про це повідомили Київська міська військова адміністрація, очільник Івано-Франківської ОВА, керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім та очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Наліт шахедів на Київ 26 вересня − подробиці

За даними Київської міської військової адміністрації, в напрямку столиці летіли понад 15 російських дронів, 10 з яких вдалося збити силам ППО.

Уламки збитого "Шахеда" впали на території дитячого садочку. Спершу в КМДА заявили, що, постраждала одна дитина, однак згодом уточнили, що поранення дитини не пов'язані з нічним нальотом.

Advertisement

У Печерському районі внаслідок атаки дронів сталася розгерметизація газогону в житловому п'ятиповерховому будинку, що спричинило займання.

Наразі відомо про пошкодження близько 20 автомобілів.

Росія пошкодила критичну інфраструктуру на Прикарпатті

За даними очільниці Прикарпатської ОВА Світлани Онищук, через пошкодження об'єкта критичної інфраструктури Прикарпаття частково залишилося знеструмленим. Наразі енергетики працюють над відновленням енергопостачання. 

Білоруський навчально-бойовий літак, ймовірно, порушив державний кордон України
Більше по темі

Білоруський навчально-бойовий літак, ймовірно, порушив державний кордон України

Офіційно Україна не підтверджує інформацію низки моніторингових каналів, які пишуть, що це був навчально-бойовий літак Як-130.

"Пожежу, яка виникла на місці падіння, ліквідовано. На щастя, минулося без постраждалих", − додала Онищук.

Advertisement
Featured
Полонені чеченці про Крим, зраду командування під Курськом та інше

Полонені чеченці про Крим, зраду командування під Курськом та інше

ЕКСКЛЮЗИВ: Закулісся обміну - емоції українських воїнів від повернення

ЕКСКЛЮЗИВ: Закулісся обміну - емоції українських воїнів від повернення

Чи змінило повномасштабне вторгнення РФ сприйняття українцями Незалежності?

Чи змінило повномасштабне вторгнення РФ сприйняття українцями Незалежності?

РФ вдарила по енергетичному обʼєкту в Миколаївській області

За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, внаслідок удару є відключення абонентів.

"Більшу частину вже заживлено енергетиками, роботи тривають", − пояснив Кім.

Скільки людей постраждали внаслідок обстрілу Запоріжжя 26 вересня

За даними очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, росіяни вдарили по житловій забудові та території одного із промислових підприємств Запоріжжя.

"Понівечені приватні будинки. Поранення дістали  четверо жінок, двоє чоловіків та 14-річний хлопчик", − зазначив Федоров.

Скільки дронів збила ППО під час нічної атаки 26 вересня

За даними Повітряних сил, внаслідок роботи протиповітряної оборони вдалося збити 66 "Шахедів" і чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69, як летіли з акваторії Чорного моря.

78 ударних БпЛА типу "Shahed" запускали з Приморсько-Ахтарська, Орла та Курська в Росії.

Advertisement

Вісім ворожих дронів локаційно втрачені в кількох регіонах України, а один повернувся до Росії.

Повітряні сили заявили, що ще один "Шахед" залишається в повітряному просторі України.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
СБУ схопила агентурну групу ФСБ, яка шпигувала за Силами оборони в трьох регіонах країни Київ
СБУ схопила агентурну групу ФСБ, яка шпигувала за Силами оборони в трьох регіонах країни
Київ Пост
26хв тому
У Києві російські вагони метро замінять на сучасний рухомий склад Київ
У Києві російські вагони метро замінять на сучасний рухомий склад
Київ Пост
1д тому
Білоруський навчально-бойовий літак, ймовірно, порушив державний кордон України Київ
Білоруський навчально-бойовий літак, ймовірно, порушив державний кордон України
Київ Пост
1д тому
Куди зникають історичні будівлі Києва Київ
Куди зникають історичні будівлі Києва
Марічка Паламарчук
вер. 22
Спонсорований контент
" Попередній Хроніка війни в Україні. 26 вересня: “Країна абсолютно знищена”
Далі » США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 375 млн доларів