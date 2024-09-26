У ніч проти 26 вересня Росія масовано атакувала Україну "Шахедами".

Про це повідомили Київська міська військова адміністрація, очільник Івано-Франківської ОВА, керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім та очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Наліт шахедів на Київ 26 вересня − подробиці

За даними Київської міської військової адміністрації, в напрямку столиці летіли понад 15 російських дронів, 10 з яких вдалося збити силам ППО.

Уламки збитого "Шахеда" впали на території дитячого садочку. Спершу в КМДА заявили, що, постраждала одна дитина, однак згодом уточнили, що поранення дитини не пов'язані з нічним нальотом.

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У Печерському районі внаслідок атаки дронів сталася розгерметизація газогону в житловому п'ятиповерховому будинку, що спричинило займання.

Наразі відомо про пошкодження близько 20 автомобілів.