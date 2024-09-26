У ніч проти 26 вересня Росія масовано атакувала Україну "Шахедами".
Про це повідомили Київська міська військова адміністрація, очільник Івано-Франківської ОВА, керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім та очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
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Наліт шахедів на Київ 26 вересня − подробиці
За даними Київської міської військової адміністрації, в напрямку столиці летіли понад 15 російських дронів, 10 з яких вдалося збити силам ППО.
Уламки збитого "Шахеда" впали на території дитячого садочку. Спершу в КМДА заявили, що, постраждала одна дитина, однак згодом уточнили, що поранення дитини не пов'язані з нічним нальотом.
У Печерському районі внаслідок атаки дронів сталася розгерметизація газогону в житловому п'ятиповерховому будинку, що спричинило займання.
Наразі відомо про пошкодження близько 20 автомобілів.
Росія пошкодила критичну інфраструктуру на Прикарпатті
За даними очільниці Прикарпатської ОВА Світлани Онищук, через пошкодження об'єкта критичної інфраструктури Прикарпаття частково залишилося знеструмленим. Наразі енергетики працюють над відновленням енергопостачання.
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"Пожежу, яка виникла на місці падіння, ліквідовано. На щастя, минулося без постраждалих", − додала Онищук.
РФ вдарила по енергетичному обʼєкту в Миколаївській області
За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, внаслідок удару є відключення абонентів.
"Більшу частину вже заживлено енергетиками, роботи тривають", − пояснив Кім.
Скільки людей постраждали внаслідок обстрілу Запоріжжя 26 вересня
За даними очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, росіяни вдарили по житловій забудові та території одного із промислових підприємств Запоріжжя.
"Понівечені приватні будинки. Поранення дістали четверо жінок, двоє чоловіків та 14-річний хлопчик", − зазначив Федоров.
Скільки дронів збила ППО під час нічної атаки 26 вересня
За даними Повітряних сил, внаслідок роботи протиповітряної оборони вдалося збити 66 "Шахедів" і чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69, як летіли з акваторії Чорного моря.
78 ударних БпЛА типу "Shahed" запускали з Приморсько-Ахтарська, Орла та Курська в Росії.
Вісім ворожих дронів локаційно втрачені в кількох регіонах України, а один повернувся до Росії.
Повітряні сили заявили, що ще один "Шахед" залишається в повітряному просторі України.