26 вересня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом та віцепрезиденткою країни Камалою Гарріс, повідомляє Reuters.

Про що говорили Байден і Зеленський − подробиці

"Ми чітко заявляємо, що підтримуємо Україну зараз і в майбутньому", − наголосив Байден перед двосторонньою зустріччю з Зеленським в Овальному кабінеті.

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За його словами, Сполучені Штати продовжать допомагати Україні зміцнювати позиції на полі бою. Байден також нагадав, що доручив Пентагону використати всі залишкові кошти для України до кінця свого президентського терміну.

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Зеленський своєю чергою подякував Байдену за підтримку та додав, що важливо забезпечити майбутнє України в ЄС та НАТО.

Візит відбувався на запрошення президента Штатів.

Зеленський зустрівся з Камалою Гарріс − що треба знати

Під час спільної пресконференції, Гарріс заявила, що пишається підтримкою України, продовжить її та працюватиме над тим, щоб Україна перемогла.

Більше по темі Хроніка війни в Україні. 27 вересня: “Це пропозиції щодо капітуляції” Байден вітає Зеленського з новим фінансуванням; Республіканці просять відкликати українського посла; Гарріс заявляє про постійну підтримку Києва; Трамп зустрінеться із Зеленським у Нью-Йорку.

Віцепрезидентка наголосила, що боротьба України важлива для американців, а підтримка Києва відповідає стратегічним інтересам США.

"Історія показала нам, що якщо ми дозволяємо таким агресорам, як Путін, безкарно захоплювати територію, вони не зупиняються. І Путін може націлитися на Польщу, країни Балтії та інших союзників по НАТО", − додала Гарріс.

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За її словами, умови завершення війни не мають обговорюватися без України.

Пропозиції Україні "здати значну частину своєї суверенної території та прийняти "нейтралітет" вона назвала неприйнятними та небезпечними.

Візит Зеленського до США – що відомо

23 вересня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з губернатором штату Пенсільванія Джошем Шапіро, сенатором цього штату Бобом Кейсі та конгресменом Меттом Картрайтом.

Президент України Володимир Зеленський приїхав на завод у Скрантоні в Пенсільванії, де виробляють артилерійські снаряди калібру 155 мм для ЗСУ.

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За даними Bloomberg і Reuters, у межах візиту до США, Зеленський мав зустрітися з чинною віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, експрезидентом Дональдом Трампом і чинним президентом США Джо Байденом.

Президент наголошував, що "План перемоги" потрібно представити Конгресу США, оскільки багато що залежить саме від його рішень.

Трамп підтвердив, що зустрінеться з українським президентом у п'ятницю близько 9:45 у Trump Tower у Нью-Йорку для їхньої першої зустрічі з 2019 року.