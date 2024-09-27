Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав партнерів скасувати всі обмеження у підтримці України на тлі сьогоднішнього масованого обстрілу України РФ.

Не повинно бути обмежень, коли Росія вбиває цивільних в Україні, повідомив Шмигаль.

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Союзників закликали зняти обмеження на підтримку України

"Щодня російські терористи вбивають мирних людей. Ми ведемо війну за свободу й виживання, тому потребуємо більше зброї від партнерів, аби захиститися. Не повинно бути жодних обмежень на підтримку України", - зазначив український прем'єр.

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Шмигаль додав, що зранку Росія масовано атакувала дронами Ізмаїл в Одеській області.

Внаслідок обстрілу загинули троє людей, більше десяти зазнали поранень. Зруйновані житлові будинки.

Також російська армія поцілила ракетою по районному управлінню поліції в Кривому Розі.

Під завалами ще можуть перебувати люди. Пошкоджені житлові будинки поруч.

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Попри атаку енергосистема працює у збалансованому режимі, вимкнень електропостачання не заплановано.

Україна чекає на дозвіл Британії бити далекобійною зброєю по території РФ - подробиці

11 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі у Києві з державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Ламмі заявив, що Україна очікує на дозвіл Великої Британії завдавати ударів зброєю далекого радіусу дії по території РФ.

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Український прем'єр подякував Ламмі за новий пакет військової підтримки від Великої Британії.

Зокрема, за надання ракет для протиповітряної оборони на 162 млн фунтів, а також за виділення 30 млн фунтів на підтримку української енергетики.

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