Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав партнерів скасувати всі обмеження у підтримці України на тлі сьогоднішнього масованого обстрілу України РФ.
Не повинно бути обмежень, коли Росія вбиває цивільних в Україні, повідомив Шмигаль.
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Союзників закликали зняти обмеження на підтримку України
"Щодня російські терористи вбивають мирних людей. Ми ведемо війну за свободу й виживання, тому потребуємо більше зброї від партнерів, аби захиститися. Не повинно бути жодних обмежень на підтримку України", - зазначив український прем'єр.
Шмигаль додав, що зранку Росія масовано атакувала дронами Ізмаїл в Одеській області.
Внаслідок обстрілу загинули троє людей, більше десяти зазнали поранень. Зруйновані житлові будинки.
Також російська армія поцілила ракетою по районному управлінню поліції в Кривому Розі.
Під завалами ще можуть перебувати люди. Пошкоджені житлові будинки поруч.
Уночі Росія атакувала три енергооб'єкти - Шмигаль
Україна чекає на дозвіл Британії бити далекобійною зброєю по території РФ - подробиці
11 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі у Києві з державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Ламмі заявив, що Україна очікує на дозвіл Великої Британії завдавати ударів зброєю далекого радіусу дії по території РФ.
Український прем'єр подякував Ламмі за новий пакет військової підтримки від Великої Британії.
Зокрема, за надання ракет для протиповітряної оборони на 162 млн фунтів, а також за виділення 30 млн фунтів на підтримку української енергетики.