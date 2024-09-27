З 27 вересня у «Дії» офіційно запустили програму електронного резидентства uResidency, яка дає можливість іноземцям віддалено реєструвати та вести бізнес в Україні.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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Що відомо про uResidency
"Ми створили найкращі умови для українських підприємців – реєстрація ФОП найшвидша у світі, сплата податків у кілька кліків, додаткові послуги для бізнесу доступні онлайн. Зараз готові масштабувати цей досвід і на іноземців", - зазначив Федоров.
Стати е-резидентом в Україні простіше й вигідніше, ніж відкрити бізнес будь-де у світі, оскільки податкова ставка становить всього 5%.
Для отримання статусу е-резидента необхідно заповнити заявку в застосунку чи на порталі uResidency, що займає 5–10 хвилин.
Далі резидент отримує КЕП у консульстві, без візиту в Україну, та може відкрити ФОП онлайн.
Міністр зазначив, що звітність повністю автоматизована: банк сам вираховує податки, подає декларацію і бере на себе всю бюрократичну роботу.
Наразі програма доступна громадянам Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії.
На першому етапі планується долучити близько 1000 е-резидентів.
В Україні стартувала програма "Національний кешбек" — подробиці
2 вересня офіційно стартувала програма "Національний кешбек", яка дасть змогу громадянам повертати 10% від вартості покупок вітчизняних товарів.
Максимальна сума кешбеку становить 3000 грн на місяць. Отримані кошти можна витратити на медичні, комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг, або пожертвувати на ЗСУ.
Читайте у матеріалі Kyiv Post як активувати "Національний кешбек" у своєму банку.