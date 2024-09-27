Вже у жовтні успішні атаки українських безпілотників на склади із боєприпасами у Росії можуть вплинути на ситуацію на лінії фронту.

Про це пише Укрінформ з посиланням на заяву заступника командувача Розвідувального центру естонських Сил оборони лейтенант-полковника Янека Кессельманна.

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Росія втратила значну кількість боєприпасів - що відомо

Кессельманн звернув увагу на нещодавнє зниження інтенсивності атак з боку російських військ.

Минулого тижня було зафіксовано у середньому 226 ударів на день, тоді як цього тижня їх кількість скоротилася до 155.

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Представник естонської розвідки сказав, що цей спад ще не є наслідком атак України углиб території Росії минулого тижня, зокрема, знищення складів з боєприпасами, маючи на увазі удар по складу ракет у Торопці, Тверська область.

Результати цієї атаки, швидше за все, можна буде побачити через два-три тижні, вважає Кессельманн.

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«Оскільки Російська Федерація втратила значну кількість боєприпасів, призначених для лінії фронту, їй, ймовірно, доведеться визначити пріоритети своїх операцій у найближчі місяці», – сказав він.

Кессельманн додав, що з огляду на це залишається незрозумілим, чи має Росія ресурси для відтіснення українських підрозділів у Курській області.

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Наліт дронів СБУ на Тверську область Росії 18 вересня − подробиці

У ніч проти 18 вересня безпілотники СБУ та Сил оборони успішно налетіли на Тверську область Росії, внаслідок чого відбулася детонація на складі боєприпасів у Торопці.

У Торопці розміщена військова частина 54169, яку вже щонайменше двічі атакували дрони.