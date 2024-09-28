У США вирує смертоносний ураган «Хелен».

Стихія обрушилася на східні штати та викликала сильні повені у Флориді, Джорджії, Північній та Південній Кароліні.

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За даними AFP, ураган забрав життя 44 людей.

Не виключено, що кількість жертв може зрости.

Ураган «Хелен»: що відомо

Ураган «Хелен» розпочався пізно ввечері 26 вересня та накрив Флориду.

Йому присвоїли четверту категорію небезпеки.

Пориви вітру сягнули 225 кілометрів на годину.

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Далі ураган пішов на північ країни, залишивши по собі багато руйнувань.

Під водою опинилися будинки, підприємства та автомобілі.

Наслідки урагану / AFP

Майже чотири мільйони американців у десяти штатах залишилися без світла.

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Попри те, що ураган «Хелен» послабшав, він продовжує завдавати шкоди сильними дощами, які, за даними Національного центру спостереження за ураганами, призведуть до «катастрофічних і потенційно небезпечних» повеней».

Наслідки урагану / AFP

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Наслідки потужного урагану «Хелен»

У ніч на суботу було призначено додаткові евакуації. Оскільки повінь могла прорвати дамби в Північній Кароліні та Теннессі.

Національна метеорологічна служба попередила, що гребля на сході Теннессі перебуває на межі руйнування, і закликала громади, які живуть нижче за течією, «негайно переміститися на висоту».

«Це один із найсильніших штормів у сучасній історії для частини західної Північної Кароліни», - заявив губернатор штату Рой Купер під час брифінгу в п’ятницю ввечері.

За даними місцевої влади, у Південній Кароліні загинули щонайменше 20 людей. Серед них - двоє рятувальників.

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Наслідки урагану / AFP

Офіс губернатора Джорджії Браяна Кемпа підтвердив, що в його штаті загинули 15 людей, у тому числі рятувальник. Кемп попередив, що влада міста Валдоста виявила 115 сильно пошкоджених будівель.

Наслідки урагану / AFP

У Флориді повідомляли про сім жертв.

Губернатор Рон Десантіс сказав, що збитки від урагану «Хелен» перевищили збитки від попередніх ураганів, які вразили район Біг-Бенд.

«Це справжній удар для цих спільнот», - сказав Десантіс Fox News.

Наслідки урагану / AFP

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Ураган Хелен став сьомим за потужністю у Флориді та 14-м - у США за всю історію спостереження.