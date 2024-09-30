Ще з 2014 року вона виробляє сучасні бойові броньовані машини і транспортні засоби сучасного типу для армії.Зокрема, компанія «Українська бронетехніка» розробила ряд броньованих машин, серед яких – Новатор, який зараз модернізовано в Новатор-2 – машину нового покоління, яку експлуатують всі підрозділи сил оборони.

На території України - найбільша, за оцінками експертів, війна з часів Другої світової. Яка вимагає великої кількості зброї та броні – сучасної, ефективної, швидкої. Постачання союзників, якими б вони не були, не можуть перекрити всіх потреб української армії, але і українська оборонна промисловість на місці не стоїть.

Олександр – офіцер однієї з бригад сил оборони. Він знайомить нас з технікою.

«До плюсів – те, що автомобіль легший, тут 4 людини екіпаж, більш маневрений, більш стійкий, більш швидкий, можна так сказати», - каже офіцер.

Він стверджує – можливості цієї машини майже невичерпні. Вона виходила з-під обстрілу навіть без шин.

«В оцих колесах стоять рамфлети. Можна безпечно виїхати з місця обстрілу. Да, від шини лишаються шматки, але за рахунок рамфлета можна виїхати», - твердить військовий.

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Один з розробників машини, Микола Кузьма каже – одним з завдань при побудові автомобіля було створити універсальну машину для будь-яких потреб військових .

«Сам автомобіль призначений для перевезення особового складу, для розвідки , він може використаний як авто швидкої допомоги, штурмової машини, це мультифункціональна машина», - каже Кузьма.

Машина виробляється на базі відомого американського пікапу Форд Ф-550 Superduty. З нього знімають все, крім двигуна і внутрішньої начинки. А далі починається побудова на його шасі нової машини.

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«При купівлі шасі ми розбираємо його повністю, розбираємо передній міст, задній міст, потім їх обварюємо, посилюємо шарові опори, ступиці, модернізуємо шарові опори, ставимо посилені амортизатори.. …. Також ви бачите пневматичні подушки», - розказує Кузьма.

Точно так само монтується броня. Вона також постійно модернізується. Сюди додається броньоване скло і додаткові корисні речі для військових.

«Ми використовуємо бронесталь, відповідно, це дуже міцна бронесталь, в неї індекси міцності більше 580 по Брінелю, тож з таким індексом твердості ми можемо знизити товщину сталі, тож автомобіль у нас і міцний і легкий. … …. Цей автомобіль в спорядженому стані – 9 тон. Тут ми бачимо товщину броні – вона тонка, але витримує кулю 7,62/54 ЛПС», - розказує Кузьма.

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Пневмопідвіска, потужний двигун, великі колеса, посилені амортизатори дозволяють Новатору і його останній модифікації долати практично будь-які перешкоди. Залишаючись при цьому комфортним і швидким і захищеним, на відміну від звичайних пікапів, каже Денис – сержант однієї з бригад Нацгвардії. Він на цій машині потрапляв і обстріл, і під ФПВ-дрон.

«Попереду мене був блокпост, по ньому працював танк. Ти бачиш, яке летить метрів 20-50 справа-зліва, уламки зачіпали броню, але вона себе добре показала. Хлопців тільки контузить, проходить по броні хвилею, а ти неушкоджений лишаєшся Вночі, коли їдеш, дуже добре можна побачити в прилад нічого бачення, як летить fpv. Вона впала поперед мене, і почала блимати», - розказує Денис.

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Ззовні до послуг екіпажу – РЕБ для боротьби з дронами, бійниці для стрільби, маса маленьких хитрощів ззовні авто. Всередині, завдяки вмілому поєднанню оригінального шасі та нових розробок – машина лишається тією, яка приїхала в Україну. Навіть мені, цивільній людині, легко з нею вправлятися. Навіть на швидкості, в лісі на бездоріжжі її видає те, що вона доволі жорстка – а так за відчуттями я б не відрізнив її від легкового авто!

Генеральний директор підприємства, Владислав Бельбас, каже – сили оборони отримали вже сотні таких машин. І головне, що подобається замовникам у порівнянні з іноземними аналогами- те, що допомогу з машиною можна отримати від виробника прямо тут, в Україні, і недалеко від місця бою.

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«Це не є революцією – зробити броньовану машину. Але перевагою є хороший відгук про неї замовника, а він базується на твоєму сервісі і твоїй репутації. Ми постійно щось вдосконалюємо, додаємо, змінюємо, виходячи з бойового досвіду. Якщо в тебе є команда сервісу, яка готова дістатися якомога ближче до поля бою, щоб надати допомогу з машиною і якщо вона здатна зробити це хутко, це гарантує тобі хороші відгуки про твою машину», - каже Бельбас.

Наразі потреби України, враховуючи активність ворожих безпілотників, складає тисячі таких машин. Потенційно, вони могли б замінити всі ті пікапи, які зараз використовують українські бійці. І зберегти багато життів українських воїнів.