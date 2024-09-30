Служба безпеки України повідомила про затримання ще одного агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації в Черкасах, який розвідував пункти дислокації та позиції підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ регіону.

СБУ затримала російського агента, який шпигував за ППО на Черкащині

Потенційними цілями ворога були зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції та мобільно-вогневі групи ЗСУ.

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Росіян також цікавили місця базування та система охорони підрозділів Нацгвардії.

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Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба дистанційно завербувала 45-річного безробітного мешканця Черкас, який об’їжджав регіон, приховано фіксував локації ЗСУ, а також випитував потрібну інформацію в знайомих.

Розвіддані він переносив на карти Google, щоб потім разом із фото надіслати російському куратору. Звіт росіяни планували використати для підготовки нової низки комбінованих ударів по регіону

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Його затримали, коли той проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

Фото: Служба безпеки України

Яке покарання загрожує агенту, який шпигував за ППО на Черкащині

Слідчі повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ схопила агента ФСБ, який шпигував за переміщенням бойової техніки ЗСУ

Служба безпеки України повідомила про затримання на Вінниччині агента російської спецслужби, який у центральних регіонах України шпигував за переміщенням бойової техніки Сил оборони в напрямку передової.

Агент на своєму авто виїжджав на міжрегіональні автотраси, де відстежував переміщення підрозділів Сил оборони.

Виявивши військову колону, він їхав за нею і їхав за нею майже 100 км, щоб установити маршрут, кількість і види техніки в колоні.