Міністр оборони США Ллойд Остін наказав військовим силам країни бути готовими до розгортання на Близькому Сході, пише Politico з посиланням на повідомлення Пентагону.

Присутність США на Близькому Сході − подробиці

Авіаносець "Авраам Лінкольн" і есмінці залишаться в регіоні.

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Директиву ухвалили за кілька днів після того, як авіаносна ударна група USS Harry S. Truman залишила порт приписки у Вірджинії та вирушила в круїз для присутності двох авіаносців на Близькому Сході.

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Штати незабаром також відправлять туди додаткові засоби повітряної підтримки, однак не конкретизували які саме. Група USS Wasp, до якої входять десантні кораблі USS New York і USS Oak Hill, а також тисячі морських піхотинців, здатних за необхідності виконати евакуацію цивільних осіб з Лівану, залишиться в східному Середземномор'ї.

Wasp може запускати невеликі човни на берег і завантажений винищувачами F-35B для додаткового повітряного удару в разі потреби.

Більше по темі Сполучені Штати передадуть Україні далекобійні крилаті бомби JSOW для F-16 Це рішення є критично важливим, щоб частково урівняти сили на тлі зростаючого використання РФ авіаційних бомб з УПМК, якими російські військові вже почали завдавати ударів по Запоріжжю та Харкову.

Такі кроки зробили після того, як ізраїльські війська вбили лідера "Хезболли" Хасана Насраллу в Лівані.

Вашингтон запропонував угоду для Ізраїлю та "Хезболли"

28 вересня Ізраїль заявив про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насраллу після ударів по столиці Лівану.

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Найвищі посадовці адміністрації чинного президента Штатів Джо Байдена працювали з Францією та арабськими союзниками в регіон для укладання угоди минулого тижня під час Генасамблеї ООН.

25 вересня винищувачі військово-повітряних сил Ізраїлю завдали ударів по 280 об’єктах угруповання "Хезболла" у Лівані.

Унаслідок удару Ізраїлю по передмістю столиці Лівану Бейруту загинув високопоставлений командир "Хезболли" Ібрагім Кубайсі.

Ізраїль заперечив свою причетність до нещодавнього підриву пейджерів та рацій "Хезболли" в Лівані.